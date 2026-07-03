Minik Okyanus'tan resim yarışmasında başarı - Son Dakika
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Minik Okyanus'tan resim yarışmasında başarı

Minik Okyanus\'tan resim yarışmasında başarı
03.07.2026 16:35  Güncelleme: 16:36
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Sosyal Hizmet Atölyesi öğrencisi 6 yaşındaki Okyanus Tümay, 26 bin 646 resmin katıldığı 23 Nisan temalı yarışmada birinci olarak Monster bilgisayar ödülünü kazandı. Eseri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Atölyesi öğrencisi Okyanus Tümay Türkiye'nin çocuk kategorisinde en yüksek katılımlı resim yarışmalarından birinde büyük ödülü kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Sosyal Hizmet Atölyesi'nin 6 yaşındaki öğrencisi Okyanus Tümay, Türkiye'nin çocuk kategorisinde en yüksek katılımlı resim yarışmalarından olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen ve 26 bin 646 resmin katıldığı yarışmada en büyük ödülü kazandı.

Türkiye'nin çocuk kategorisinde en önemli yarışmalarından olan Resim Yarışması bu yıl 5-8 ve 9-12 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Çocukların "Civciv rüyasında ne görmüş olabilir?" temasıyla katıldığı yarışmada 26 bin 646 resim arasından Muğlalı 6 yaşındaki Okyanus Tümay en büyük ödül olan Monster bilgisayar ödülünü kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Atölyesi öğrencisi Okyanus Tümay'ın çizdiği resim jüri tarafından en beğenilen 20 çalışma arasına seçilerek İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenmeye hak kazandı.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çocukların en fazla katılım sağladığı resim yarışmalarından birinde çizdiği resim, seçtiği renkler ile hayal gücünü eserine yansıtarak büyük ödülü kazanan Okyanus Tümay'ı, ailesini, öğretmenlerini kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Minik Okyanus'tan resim yarışmasında başarı - Son Dakika

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