7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karacoşkun, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" fotoğrafına oy veren Karacoşkun, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı" fotoğraflarını seçen Karacoşkun, "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Rektör Karacoşkun, fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.