GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi

15.06.2022 18:00

Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamında, 35 ülkeden aralarında yönetmen ve fotoğraf sanatçılarının yer aldığı yaklaşık 100 katılımcı kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamında, 35 ülkeden aralarında yönetmen ve fotoğraf sanatçılarının yer aldığı yaklaşık 100 katılımcı kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kent merkezindeki tarihi Kozluca Kastali'nde bir araya gelen ekip, fotoğraf çektikten sonra Bakırcılar Çarşısı'na geçti. Hediyelik eşyalar inceleyen ekip, daha sonra Zincirli Besteni ve kale çevresini gezdi.

Rehber tarafından sürekli bilgilendirilen ekip, bol bol çekim yaptı.

Festival başkanı Can Saraçoğlu, AA muhabirine, festivalin 7'ncisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek "35 ülkeden 100'e yakın misafirimiz var. Zeugma Mozaik Müzesi'nde yaptığımız uluslararası konferansla festivale güzel bir başlangıç yaptık. 2'nci adımımız şehri solumak adına çarşıya geldik. Burada tarih var, kültür var, sanat var. Yavaş yavaş Gaziantep'i, Türk kültürünü onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Herkes gülümsüyor, kameralar çalışıyor. Çekilen bir kare dünyanın dört bir yanına servis ediliyor. Festivalin de zaten amacı bu. Sadece bir film festivali değiliz, aynı zamanda turizm festivaliyiz. Güzel bir iletişim çalışması başladı, yemekler zaten muhteşem." diye konuştu.

Çok farklı coğrafyalardan katılım olduğunu belirten Saraçoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Japonya'dan Amerika'ya kadar, İtalya'dan Fransa'dan Çin'den çok farklı coğrafyalardan, Asya topraklarından Azerbaycanlı, Kırgız, Kazak kardeşlerimize kadar 35 ülkeden farklı kültürler burada buluştular. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın buluştuğu bir nokta. Katılımcılar için de güzel bir etkinlik oldu, iki ayrı kültürü bir arada buluşturmuş olduk. Buradaki amaç Türkiye'yi dünyaya tanıtmak. Hep birlikte Gaziantep'i geziyoruz, soluyoruz ve Türkiye'yi dünyaya tanıyoruz." dedi.

Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmudzki, bunun turizm alanındaki en iyi festivallerden biri olduğunu ifade ederek dünyanın en kadim şehirlerinden Gaziantep'in çok ilgi çekici ve güzel bir yer olduğunu kaydetti.

GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Gaziantep'te gerçekleştirilecek GAZİANTEP - 'Gez Sen Türkiye Turizm Fotoğrafları Sergisi' açıldı GAZİANTEP - 'Gez Sen Türkiye Turizm Fotoğrafları Sergisi' açıldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:11:48. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali için yurt dışından gelen katılımcılar Gaziantep'i gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement