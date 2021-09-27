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"9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu" Bursa'da başladı - Son Dakika

"9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu" Bursa'da başladı

27.09.2021 14:00

Türk Tarih Kurumu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin aralarında olduğu kurumların desteği ve iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun" 9'uncusu, Osmangazi...

Türk Tarih Kurumu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin aralarında olduğu kurumların desteği ve iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun" 9'uncusu, Osmangazi Belediyesinin ev sahipliğinde Bursa'da başladı.

Panorama 1326 Fetih Müzesi'ndeki sempozyuma Japonya, Hindistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan ve İspanya'nın aralarında olduğu ülkelerden 90'dan fazla bilim insanı, bildirileriyle katılıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Altay Toplulukları Sempozyumu Akademik Koordinatörü ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin, "Altay" kavramının, tarihi süreç içinde pek çok halk ve topluluğun beşiği olduğunu söyledi.

Şahin, aynı kültür ve uygarlık değerlerine sahip olan, Asya'nın en doğu uç noktasından batı uç noktasına, hatta Avrupa'nın ortasına kadar yayılan Altay halk ve topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini ortaya koymak, bu konular üzerinde çalışan Altayist akademisyenleri bir araya getirmek için 2006 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlattıkları sempozyumun 9'uncusunu Bursa'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen de bu sempozyumun, dünya tarihinde konumlandırılabileceği çok önemli bir yer kazanma yönünde ilerlediğini anlattı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, bu etkinliğe azami derecede önem verdiklerini vurguladı.

Daha önce Moğolistan ve Kırgızistan'daki sempozyumlara teşkilat olarak destek sunduklarını hatırlatan Kaseinov, "Bu seneki sempozyumun teması Türk destanlarıdır. Bu konuda engin bir bilgi ve eser hazinesine sahip olduğumuzu çok iyi bilmekteyiz. Gerçekleşecek oturumlarda birbirinden değerli bilim insanlarımız çok önemli bilgileri bizlere sunacaktır." dedi.

Kaseinov, unutulmaya yüz tutmuş nice destanları gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillere aktarılmasına vesile olabileceklerini belirterek, teşkilat olarak var güçleriyle bu konuda her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Önceki sempozyumların bildirileri kitaplaştırıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise sempozyum kapsamında farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanının buluşmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Yeni düşünce ve bilgilerin sunulduğu güzel bir toplantı olacağına inandığını ifade eden Dündar, Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Adem Etirli, bugüne kadar sempozyumlarda ortaya konulan bildirileri Prof. Dr. İlhan Şahin editörlüğünde 7 kitapta topladıklarına ve bu değerli çalışmaları bilim dünyasına kazandırdıklarına değindi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak ile Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Eyyup Arıcan da sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dündar, Prof. Dr. İlhan Şahin adına hazırlanarak bastırılan "Üç Kıta-Bir Tarihçi" kitabını kendisine hediye etti.

Programda ayrıca Manas Destanı'ndan kesitler dinlendi, Prof. Dr. Fikret Türkmen tarafından "Destan Kültürü ve Türk Destanları" konulu açılış bildirisi yapıldı.

Katılımcı bilim insanlarının bildirilerini sunmasıyla sürecek sempozyum, 30 Eylül'de sona erecek.

İstanbul, Bursa, Altay, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu' Bursa'da başladı - Son Dakika


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