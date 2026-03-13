Acil Sağlıkta Eşli Başarı

Yozgat'ta yaşayan acil tıp teknisyeni Mustafa ve Hicran Doğan çifti, aynı ambulansta 14 yıldır acil vakalara birlikte giderek hayat kurtarıyor.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 14 yıl önce görev yaparken tanışan Mustafa (41) ve Hicran Doğan (35) çifti, birlikte çalıştıkları Yozgat Acil Sağlık Hizmetleri Merkez 2 No'lu İstasyonu'nda mesaiye devam ediyor.

Mesai arkadaşlıkları 11 yıl önce evlilikle sonuçlanan 2 çocuk sahibi çift, 2019'dan bu yana da Yozgat'ta aynı ambulansta hastalara hızlı şekilde ulaşıp gerekli müdahaleyi yapabilmek için çaba gösteriyor.

Hicran Doğan, AA muhabirine, 14 yıldır 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yaptığını ve mutlu bir evliliği olduğunu söyledi.

Bu birimde çalışmanın büyük bir özveri gerektirdiğini vurgulayan Doğan, "Çünkü zamanla yarışıyoruz. İnsanların en zor anlarına tanıklık ediyoruz. En mutlu anlarında yanlarında olabiliyoruz. Saniyelerin bizim için önemi çok büyük. Bu şartlarda eşimle aynı çatı altında, aynı ambulansta omuz omuza çalışmak benim için en büyük destek." diye konuştu.

Doğan, eşiyle vakaya giderken olay yerinde birbirlerinin ne düşündüğünü, bir sonraki adımda neler yapabileceğini kelimelere dökmeden anlayabildiklerini belirterek, bu şekilde çalışmanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Eşiyle nöbet sonrası dinlenme günleri aynı olduğu için daha çok vakit geçirdiklerini anlatan Doğan, "Çocuklarımızla daha çok vakit geçirebiliyoruz. Kolaylıkla plan yapabiliyoruz. Bu şartlar altında çalışırken bizi üzen ve yoran bazı olaylar olabiliyor. Bazı sürücüler bazen duyarsız olabiliyor ve trafikte ambulansa yol vermeyebiliyor. Sürücülerden bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Ambulansın siren sesini duyan sürücülerden panik yapmadan fermuar sistemiyle yol vermelerini isteyen Doğan, bu sayede olay yerine ulaşımın ve hastanın hastaneye naklinin en kısa sürede gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

"Birlikte bir cana dokunabilmek tarifi imkansız bir duygu"

Mustafa Doğan ise 19 yıldır bu meslekte olduğunu, eşiyle aynı ambulansı, aynı kabini, aynı istasyonu paylaştığını söyledi.

İnsanların en mutlu anlarına da en acı anlarına da ilk kendilerinin şahit olduğunu dile getiren Doğan, "Bu duyguları onlarla ilk biz yaşıyoruz. Eşimle birlikte çalışmak, aynı ambulansta görev yapmak birbirimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Çünkü insanların yaşadıkları acıları veya mutluluklarını birlikte görüyor, bu acıları birlikte tadıyoruz. Dolayısıyla bu psikolojiyi birlikte daha rahat atlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlikte çalışmanın iyi yanlarından birinin de vakaya giderken güven duygusu olduğuna dikkati çeken Doğan, "Birlikte çalışmak, birlikte bir cana, bir hayata dokunabilmek bizim için tarifi imkansız mutluluk verici bir duygu. Birlikte çalışırken aile hayatımızdaki uyum iş hayatımıza da yansıyor veya işte yakaladığımız uyum evde de aynı şekilde devam ediyor. Çünkü işte bir iş paylaşımı yapıyoruz. Evimizde de bu iş paylaşımını devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Güzel ve gurur verici bir meslekte yer aldıklarını vurgulayan Doğan, çocuklarının da anne ve babalarının sağlıkçı olmasından dolayı mesleğe heves ettiğini kaydetti.