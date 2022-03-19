Adana'da tiyatro festivali bileti için bir gün önceden sıraya girdiler - Son Dakika

Adana'da, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayacak 23. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri satışa sunuldu.

Festival biletleri Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi gişesinden saat 10.00'da satışa çıkartıldı.

Gişeden bilet almak isteyenler, dün akşam saatlerinden itibaren sıraya girerek isimlerini yazdırdıkları bir liste oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren biletlerin satışa çıkmasını bekleyen sanatseverler için merkezin büfesi de sabaha kadar açık kaldı.

Saatin 10.00 olmasıyla sıradakilere kişi başına her oyun için en fazla 4 bilet alma sınırıyla bilet satışı yapıldı.

Bilet satışı için merkezde engelliler için de ayrı bir gişe oluşturuldu. Engelli vatandaşların her oyun için bir bileti ücretsiz alma hakkı bulunuyor.

Bilet için 16 saat beklediler

Sanatsever Mehmet Ali Kartal, AA muhabirine, ilkokulda götürüldüğü bir oyun sonrası tiyatroya meraklı olduğunu, sezonda oyunları takip ettiğini, festivallere katıldığını söyledi.

Festival için dün akşam saat 18.00'de merkeze gelerek 16 saat boyunca biletlerin satışa sunulmasını beklediğini aktaran Kartal, "Normalde her sene daha kalabalık olur ama maalesef hem pandemi hem de bilet fiyatlarında artış oldu. Geçen seneye göre 2 katına çıkartıldı. Ondan dolayı öğrenci arkadaşlarımız şu an gelemedi." dedi.

Öğretmen Fatma Güçlü de 2008 yılından beri festivali takip ettiğini, dün akşam saat 18.00'den beri gişenin açılmasını beklediğini anlatarak, "Çok soğuk bir Adana gecesi yaşadık. O da şansımıza oldu. Arabada sabahladık. Soğuk biraz zor oldu ama çay, kahve, sohbetle vakit geçti." diye konuştu.

Engelli eczacı İbrahim Gökçe de her yıl festivali sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Yurt içindeki gerek Ankara gerek İstanbul devlet tiyatroları olsun oyunlarının hemen hemen hepsine katılmıştım. O oyunları bildiğim için yurt dışındakilerin atmosferi daha farklı. Bu yıl da pandemiye rağmen yapıldığı için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Bilet beklerken çay, kahve, sohbet

Abdullah Kökçü de 6 yıldır işlettiği büfeyi her zaman festival gecesi sabaha kadar açık tuttuğunu dile getirerek, "Bir gün önceden bilet almak için geliyorlar. Hava soğuk, onları mağdur etmemek için büfemizi açık tutuyoruz. Çay, kahve, sohbet... Onlarla da zaten yıllardır dost olduk. Sabaha kadar bekliyorlar. Biz de açık tutuyoruz." dedi.

Biletler, "www.biletinial.com" internet sitesinden de saat 13.00'ten itibaren satışa sunulacak.