Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem göze hem damağa hitap edecek - Son Dakika
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Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem göze hem damağa hitap edecek

26.09.2022 11:08
Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem göze hem damağa hitap edecek

Adana Valiliğince bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali, kebap, şalgam ve şırdan gibi geleneksel lezzetlerle damaklara, yemek şovlarıyla da gözlere hitap edecek.

Adana Valiliğince bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali, kebap, şalgam ve şırdan gibi geleneksel lezzetlerle damaklara, yemek şovlarıyla da gözlere hitap edecek.

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı festival, 7-8-9 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

Hazırlıkları devam eden festival, ziyaretçilerine Adana'nın kebap, ciğer, şırdan, şalgam, börek ve bici bicinin de aralarında olduğu özel tatlarını deneme imkanı sunacak.

Yemek şovlarının, mutfak atölyelerinin ve konserlerin yapılacağı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şeflere hünerlerini sergileme imkanı sağlayacak.

Festivalde bu yıl, 5 farklı kategoride "Genç Şefler Yarışması" da düzenlenecek.

300 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, festivali her yıl yenilikler katarak zenginleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin, önceki yıllara göre daha coşkulu geçmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Elban, "Medya aracılığıyla yoğun şekilde tanıtımlarımızı paylaşıyoruz. Festivale katılacak ulusal ve uluslararası misafirlerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tanıtımlarımızın ardından festival alanımızdaki sahneleri, standları, yeme içme alanlarını ve diğer hazırlıkları tamamlayıp festivalimize başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Elban, misafirlerin eğlenirken konforlu olmaları içinde fiziki tedbirler alındığını ifade ederek, festivalin huzurlu geçmesini diledi.

Festivale 300 binden fazla kişinin katılmasını beklediklerini dile getiren Elban, "Adana festivaller şehri oldu. İnsanlar Adana insanının samimi sıcaklığını, kent lezzetlerini çok seviyorlar. Geçen yıl 300 bine yakın misafir ağırlamıştık, bu yıl sayıyı katlarız diye düşünüyorum." dedi.

Festival alanında kebapçılar sokacağı olacak

Vali Elban, festivalde her damağa uygun lezzetlerin olacağına değinerek, şöyle konuştu:

"Festival alanında özellikle kebapçıların olduğu, Adana lezzetlerinin tanıtıldığı bir sokağımız olacak. Adana'nın deniz kenarında bir şehir olması dolayısıyla deniz ürünlerinin olduğu stant ile yöresel yiyeceklerin, sokak lezzetlerinin, tatlıların, kadınlarımızın yöresel ürünlerinin sergilendiği standlarımız bulunacak. Alanda konserler ve yemek şovlarının yapıldığı sahneler olacak. Herkesi festivalimize bekliyoruz."

Restoran işletmecisi Cihangir Korkmaz da festivale hazır olduklarını belirterek, "Adana sadece kebaptan ibaret değil. Şalgamı, bici bicisi, fındık lahmacunu, salataları, mezesiyle kentimiz ve biz festivale hazırız. Festival sayesinde gerek biz işletmeciler gerekse de kent ciddi bir potansiyele sahip oldu. Özellikle farklı illerden ve yurt dışından yoğun ilgi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem göze hem damağa hitap edecek - Son Dakika

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