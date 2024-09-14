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Kültür Sanat

Afgan Renkleri Ankara'da Sergilendi

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Afgan ressam Ramesha Muradi, Ankara'da açtığı sergiyle Afgan kültürünü tanıttı.

14.09.2024 17:10
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Afganistanlı genç Ressam Muradi, Afgan renklerini Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sundu

ANKARA - Türkiye'de 'Usta-Çırak Projesi' kapsamında Sultan Özateş ve Ramesha Muradi tarafından Afganistan konulu kültürel sanat sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Usta-Çırak Projesi' çerçevesinde eğitimci Sultan Özateş ile öğrencisi Ramesha Muradi tarafından resim sergisi açıldı. İki ülke arasındaki dostluk ve birlikteliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen sergide, Ramesha Muradi'nin yetiştirdiği sanatçı Saime Nuri'nin eserlerinin de dahil edildi. Etkinlikte, sergilenen resimlerin yanı sıra Afganistan'ın kültürüne ilişkin el sanatlarına ve milli giysilerine de yer verildi.

"Amacımız Afganistan Türkmenlerini ve Afganistan halkını gençlerimize tanıtmak"

Serginin konu başlığının Afganistan renkleri olduğunu söyleyen Eğitimci Ressam Sultan Özateş, 2000 yılından beri eğitimci olarak '2 devlet 1 millet' projelerini yürüttüğünü aktardı. 2018 yılından beri resim alanında yetiştirdiği Afganistanlı öğrencisi Ramesha Muradi ile sanatsal faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Özateş, "Bu 5 yılda öğrencimizin ürettiği bütün çalışmaları bizler artık sergilemeye başladık. Amacımız ülkemizde yaşayan Afganistan Türkmenlerini ve Afganistan halkını gençlerimize tanıtmak. Ramensha Muradi aynı zamanda üniversite öğrencisi, onun yaptığı resimler ve onun yetiştirdiği öğrenciyle Ankara Nergiz Kültür Kafe Sanat Galerisi'nde sergi açtık. Bu sergide, Afganistan halkının giydiği milli giysiler, kullandıkları el sanatları ve Ramesha Muradi'nin kendi ülkesine ait yaptığı tarihi yapılar mevcut" diye konuştu.

"Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sanat Galerisi'nde devam edecek"

Nergiz kültür Sanat Galerisi'nde 9 Eylül tarihinde açılan serginin 15 Eylül'de sona ereceğini ifade eden Özateş, "Sergi bundan sonra Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sanat Galerisi'nde devam edecek. Amaç, üniversitede okuyan öğrencilerin, Afganistan halkının kültürüyle Türk kültürünün ortak noktaları, Türk topluluklarının ve İslam coğrafyasının birbirine olan bağlılığı, kardeşliği ve uyum sürecini yansıtmak" şeklinde konuştu.

Çırak ustayı geçmezse ustanın Allah katında ustalığa erişmediğini dile getiren Özateş, sanatın bir emanet olduğunu ve bu emaneti ustalarından alıp çıraklarına ileteceğini vurguladı. Ramesha'nın kendi öğrencisini yetiştirmesini gurur olarak nitelendiren Özateş, bunun bir ahilik geleneği olduğunu, emanetin elden ele geçmesi gerektiğini ve sanatın bir miras olduğunu hatırlattı.

"Afganistan'ı eserlerimle Türkiye'de tanıtmaya çalışıyorum"

Ressam Ramesha Muradi ise eserleriyle Afganistan'ı tanıtmayı hedeflediğini kaydederek, "2019 yılından beri Ankara Sanat Platformu'nda Sultan Özateş ile resim çalışmaları yürütüyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bugün 'Usta-Çırak' projesi çerçevesinde sergi açtık. Afganistan'ı eserlerimle Türkiye'de tanıtmaya çalışıyorum. Ben küçüklüğümden beri resim yapmayı seviyordum. Daha sonra Sultan Özateş ile tanıştık ve onun yanında devam ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Afgan Renkleri Ankara'da Sergilendi - Son Dakika

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