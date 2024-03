Afyonkarahisar\'da Müzik Öğretmeni Ağaç Parçalarından Enstrümanlar Üretiyor

Konya'da Down Sendromlu Bireylere Destek Merkezi

Konya'da bulunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, down sendromlu bireyler ve ailelerine hizmet sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Merkezde down sendromlu bireylere özel eğitimler, fizyoterapi, spor, dil ve konuşma terapisi gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca, down sendromlu bireylerin topluma uyum sağlamaları için hayat boyu öğrenme programı uygulanıyor. Merkezde ailelere de psikolojik destek sağlanıyor ve çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Ailelerin ve yardımseverlerin desteğiyle merkezdeki eğitim masraflarının büyük bir kısmı karşılanıyor.