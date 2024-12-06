Ahmet Uluçay Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahmet Uluçay Anıldı

Ahmet Uluçay Anıldı

Kütahya'da Uluçay anma etkinliği düzenlendi, sinema başarıları ve değerleri vurgulandı.

06.12.2024 16:17
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"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin ödüllü yönetmeni Ahmet Uluçay'ın vefatının 15'inci yılı dolayısıyla memleketi Kütahya'da anma etkinliği düzenlendi.

Uluçay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Rektörlük Konferans Salonu'nda panelde anıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, programda yaptığı konuşmada, kendine özgü bir sinema yönetmeni olan Uluçay'ın Kütahya ve Türkiye için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Uluçay'ın imkansızlıklar içinde Türk sinema tarihine geçen işlere imza attığını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Ahmet Uluçay kendisine inanmayanlara rağmen büyük bir başarı gösterdi. Kısa ömrüne büyük başarılar sığdırdı. Biz de DPÜ olarak burada çok değerli bir ismi taşıyan bir üniversite olarak ülkemize sanat alanında, bilim alanında, kültür alanında katkılar sunmak istiyoruz. Bu bakımdan Ahmet Uluçay bizim ilham kaynağımızdır. Ahmet Uluçay hepinizin bildiği gibi Ahmet Yakupoğlu, Hisarlı Ahmet gibi Kütahya'mızın üç meşhur Ahmet'inden biridir."

Rektör Kızıltoprak, Uluçay' anısına uluslararası kısa film festivali de yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Yönetmen Zabit Karaköse, sinema eleştirmenleri İhsan Kabil ve Abdulhamit Güler'in konuşmacı olarak katıldığı panelin sonunda merhum yönetmenin eşi Ayşe Uluçay'a, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı tablo hediye edildi.

Ahmet Uluçay

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1954 yılında doğan Ahmet Uluçay, sinemayla 1960 yılında, ilkokul sıralarındayken köye gelen bir seyyar sinemacı sayesinde tanıştı. Tepecik beldesinde arkadaşı İsmail Mutlu ile 12 yaşındayken sinema makinesi yapmaya çalışan Uluçay, 3 yıl uğraştı ve "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminde de anlattığı gibi bir ahırda köy halkına film göstermeye başladı.

Arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile "Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu"nu oluşturan Uluçay, ilk kısa filmi "Optik Düşler"i, 1992'de Almanya'da yaşayan bir gurbetçiden aldıkları kamerayla çekti. Uluçay, ilk kez 1994'te 6'ncı Ankara Uluslararası Film Festivali'ne katılarak "Optik Düşler" ve "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak" adlı kısa filmleriyle tanındı.

Yaşamını sinemaya adayan iki çocuk babası Uluçay, yıllarca geçim sorunlarıyla uğraştı, kamyon şoförlüğü, inşaat işçiliği ve tavukçuluk gibi pek çok işte çalıştı. Çocukluğundan esinlendiği ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak"ı çekerken geçimini sağlamak için yem fabrikasında hamallık da yapan Uluçay, bu filmiyle Türkiye'de ve yurt dışında 40'a yakın ödül aldı.

Senaryosunu yazdığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmini çekmeye hazırlanan Uluçay, beyin tümörü tedavisi gördüğü İstanbul'da 30 Kasım 2009'da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Uluçay Anıldı - Son Dakika

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