Ahşap kaşık sanatçısı Kandemir, sanatını yurt dışında temsil etmeyi hedefliyor

Kütahya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap kaşık oyma sanatçısı İbrahim Ethem Kandemir, geleneksel ahşap kaşık sanatını günümüz ihtiyaçlarına uygun tasarımlarla yaşatıyor.

Ahşap kaşık oyma sanatını geleneksel yöntemlerle sürdüren Kandemir, çalışmalarında geçmişten günümüze aktarılan formları güncel tasarımlarla bir araya getiriyor. El emeğiyle şekillendirdiği kaşıkları hem geleneksel özelliklerini koruyarak hem de günlük kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlayan Kandemir, farklı boyut ve modellerde ürünler ortaya çıkarıyor.

Sanatını geleneksel sanatlarla birleştirdiğini belirten Kandemir, "Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak ahşap kaşık oyma sanatçısıyım. Sanatımı geleneksel sanatımızla birleştiriyorum. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi birçok kaşığı güncel formuyla birleştirerek aslında buradaki insanlara hizmet ediyorum" dedi.

"Birçok farklı çeşitte kaşık üretiyorum"

Ahşap kaşık çalışmalarında farklı kullanım alanlarına yönelik çok sayıda ürün bulunduğunu anlatan Kandemir, yalnızca klasik yemek kaşıklarıyla sınırlı kalmadıklarını söyledi.

Kandemir, "Yemek kaşıklarından tutun da kahve kavanozu kaşıklarına, tatlı kaşıklarına, çocuk kaşıklarına, tuz kaşıklarına, baharat kaşıklarına kadar birçok çeşitte çalışıyorum. Geleneksel sanatımızda da olan yuvarlak kaşıkları ise daha çok kavanoz kaşıkları olarak çalışmaktayız" diye konuştu.

Ürünlerin şekillendirilmesinde ahşabın doğal yapısından yararlanıldığını belirten Kandemir, geleneksel kaşık formlarının günümüzde farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde yeniden yorumlandığını ifade etti.

Ahşap ve metal kaşıklar arasındaki farklara da değinen Kandemir, özellikle sıcak yiyecek ve içeceklerde ahşap ürünlerin kullanım açısından farklı bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Kandemir, "Metal kaşık sizin ağzınızı yakarken, tahta kaşık sizin ağzınızı yakmaz" ifadelerini kullanarak ahşap kaşıkların günlük kullanımda kendine özgü bir yeri bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin farklı noktalarında eserlerini sergiledi

Ahşap kaşık oyma sanatını sürdürmeye ve yeni eserler üretmeye devam edeceğini belirten Kandemir, daha önce Ankara'da çeşitli sergilere katıldığını, Türkiye'nin birçok noktasında da çalışmalarını sanatseverlerle buluşturduğunu söyledi.

Kandemir, Kütahya'daki Yaşayan Miras Şöleni'ne ise hem eserlerini sergilemek hem de ahşap kaşık oyma sanatını vatandaşlara tanıtmak amacıyla katıldığını ifade etti.

"Ankara'da çeşitli sergiler yaptım. Türkiye'nin birçok noktasında da çeşitli sergiler yaptım. Burada da hem sergi hem de aynı zamanda bu ürünü tanıtmak için Kütahya'da bulunuyorum" diyen Kandemir, geleneksel sanatların tanıtılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

"Hedefim yurt dışında da temsil etmek"

Geleneksel ahşap kaşık sanatının yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınmasını istediğini belirten Kandemir, gelecek dönemde çalışmalarını uluslararası alana taşımayı hedeflediğini söyledi.

Kandemir, "Hedefim bu ürünleri aynı zamanda Türkiye'de tanıtabildiğim gibi yurt dışında da temsil etmek. Bakanlığımızın bir sanatçısı olarak yurt dışında da bu işi tanıtabilmek" ifadelerini kullandı.

Ahşap kaşık oyma sanatının geçmişten gelen kültürel bir değer olduğunu vurgulayan Kandemir, geleneksel üretim yöntemlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.