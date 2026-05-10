Aile Sağlıkta Bir Arada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile Sağlıkta Bir Arada

Aile Sağlıkta Bir Arada
10.05.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anestezi teknikeri baba, hemşire anne ve eczacı kızları Yozgat Hastanesi'nde birlikte çalışıyor.

Anestezi teknikeri baba, hemşire anne ve eczacı kızları, Yozgat Şehir Hastanesi'nde omuz omuza mesai yapıyor.

Meslek hayatlarına 33 yıl önce Yozgat'ta başlayan ve burada tanışarak evlenen Osman ve Naime Yurdasucu çiftinin kızları Emine Ceren, Kayseri Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra 4 yıl önce Yozgat Şehir Hastanesi'ne atandı.

Ameliyathanede görevli hemşire Naime ve anestezi teknikeri Osman Yurdasucu çiftinin 28 yaşındaki kızları Emine Ceren, büyüdüğü hastane ortamında ailesiyle çalışmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Hastanede "Anneler Günü" sürprizi yaptığı annesine çiçek hediye eden Emine Ceren Yurdasucu, AA muhabirine, ailesinin mesleklerini severek yapmasının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Yurdasucu, sağlık alanını tercih etmesinde anne ve babasının önemli rol oynadığını dile getirdi.

Anne ve babasıyla aynı hastanede görev yapmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirten Yurdasucu, "Ailemle aynı hastanede olmak güven veriyor. Bazen yoğun bir gün içinde anne ve babamı görmek bana moral oluyor. Annem ve babam ameliyathanede, ben eczanede görev yapıyorum. Üçümüz de farklı alanlarda çalışsak da aynı amaca hizmet ediyoruz. Hastaların tedavi sürecine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Emine Ceren, sağlık alanında çalışmanın manevi olarak da güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, anne ve babasıyla aynı iş yerinde profesyonel davranmaya çalıştıklarını vurguladı.

Anne ve babasının tecrübelerinden de faydalandığını, bu durumun kendisine güç verdiğini kaydeden Yurdasucu, ailesiyle çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"Aynı iş ortamında olsa da kızımı sürekli merak ediyorum"

Anne Naime Yurdasucu ise mesleğinin sabır ve özveri gerektirdiğini belirtti.

Eşi ve kızıyla aynı hastanede olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden anne Yurdasucu, şunları kaydetti:

"Ben ameliyathanede hastaların sağlığıyla ilgilenirken, kızım da eczanede onların ilaç ve tedavi süreçlerine katkı sağlıyor. Gün içinde yoğunluktan dolayı görüşemiyoruz. Tabii ki birbirimizi de özlüyoruz. Küçük molalarda görüşmek bize mutluluk veriyor. Diğer kızım da sağlık eğitimi alıyor, inşallah o da mezun olduğunda aynı hastanede çalışma fırsatımız olabilir. Aynı iş ortamında olsa da annelik duygusuyla kızımı sürekli merak ediyorum. 'Acaba öğle yemeği yedi mi bugün yoğun çalıştılar mı' diye merak ediyorum. Anneler Günü dolayısıyla bugün bana çiçek getirip sürpriz yapması da beni çok mutlu etti."

Baba Osman Yurdasucu da eşi ve kızıyla aynı hastanede görev yapmanın ailesi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Kızlarının da kendileri gibi sağlık hizmetini seçmesinden dolayı gururlandığını söyleyen Yurdasucu, en büyük zevklerinin ise işe birlikte gelip gitmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aile Sağlıkta Bir Arada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:32:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Aile Sağlıkta Bir Arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.