Alanya Atatürk Evi ve Müzesi Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alanya Atatürk Evi ve Müzesi Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı

Alanya Atatürk Evi ve Müzesi Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'da konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, restorasyonun tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyonun ardından açılış töreni düzenlendi. Alanya'nın tarihi önemine vurgu yapılan törende, Atatürk Evi ve Müzesi'nin Alanya'nın Cumhuriyet dönemi eserleriyle ön plana çıkmasının önemi vurgulandı.

19.05.2024 18:15
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinde konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te ziyareti sırasında ilçede kaldığı ve evin sahibi Tevfik Azakoğlu'nun rızasıyla 1987'den itibaren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren tarihi konaktaki restorasyon tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Alanya Müzesi işbirliğinde bir yıl süren restorasyonun ardından konakta açılış töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya Atatürk Evi ve Müzesi'ni açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Atatürk'ün 1935'te gelip konakladığı binayı Bakanlığa bağışlayarak 1987'den beri hem Alanya halkına hem de yurt içi ve dışından gelen misafirlere ziyaret etme imkanı sağlayan Azakoğlu ailesine teşekkür eden Zoroğlu, "Evimiz bir restorasyon süreci geçirdi. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Alanya Müzesi işbirliğinde restorasyon süreci tamamlanmış oldu." diye konuştu.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, Türk milleti için anlamlı bir günde Atatürk Evi'nin ziyarete açılmasının önemine değindi.

Selçuklu Devleti'nin yazlık başkentliğini yapan Alanya'nın tarihiyle önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Ürkmezer, "Atatürk Evi ve Müzesi'nin restorasyonu, Alanya'nın Cumhuriyet dönemi eserleriyle de ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir katkı." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'ya geldiğinde Atatürk'ün konakladığı ve dinlendiği evi ilçeye yeniden kazandırdığı için Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Atatürk Evi ve Müzesi'ni gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Alanya Atatürk Evi ve Müzesi Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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