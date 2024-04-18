Amasra, Bayram Tatilinde 80 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Karadeniz'in incisi Amasra'yı bayram tatilinde günlük ortalama 80 bin kişi ziyaret etti
BARTIN - Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ramazan Bayramında dolup taşan ilçenin 9 günlük bayram tatilinde günlük ortalama 80 bin kişi ağırlandığını söyledi.
Karadeniz'in turizmde parlayan yıldızı olan Bartın'ın Amasra ilçesi, 9 günlük bayram tatili sürecinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüzbinlerce insanı ağırladı. İnsan yoğunluğu açısından normale dönen 6 bin nüfuslu ilçe, sıcak giden hava sıcaklıkları nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Önümüzdeki dönemde gelecek olan ve Rus turistleri taşıyan Astoria Grande gemisinin beklendiği ilçede Kurban Bayramı'nın ve okulların tatile gireceği Haziran ayı için hazırlıklar yürütülüyor.
İlçede bayram tatilinde günlük 80 bin kişiye hizmet verildiğini belirten Başkan Recai Çakır, "Amasra'mız açısından Çeşmi Cihan, Batı Karadeniz'in turizm başkenti açısından bayram tatili keyifli geçti. Bayram boyunca yoğun ziyaret akınına uğrayacağımızı ön görüyorduk. Bayram tatilinin verimli ve keyifli geçmesi için hazırlıklar tamamdır. Havalar da güzeldi. Gün içerisinde 22 bin aracı aşan, günlük 80 bin kişiye hizmet eden bir ilçeye dönüştük. Malumunuz, nüfusumuz 6 bin" dedi.
En çok gezilen yerler
Başkan Yüksel, gelen ziyaretçilerin ise en çok ziyaret ettiği yerleri ise şöyle açıkladı;
"Amasra çok şanslı bir yer o yüzden dünyanın göz bebeği. Ciddi bir tarihi alt yapımız var. Amasra kalemiz, Unesco geçici miras listesinde yer almamızı sağlayan kültür varlığımız. Yine Anadolu'daki tek, Roma'dan kalma Kuşkayası Yol anıtımız. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan ve Çeşm-i Cihan tabirini hak etmemizi sağlayan doğal limanımız küçük liman. Kaleiçi Boztepe tarihi bölgelerimiz, Kemere köprüsü ile ana karaya bağlanan mendirek bölgemiz de, ziyaretçi akınına uğradı. Amasra'mızda, hem doğa sporları, hem deniz, hem tarih, hem gastronomi yani balığımız ve salatamız, ilgi gören turistik değerlerimizdir."
Hazırlıklar başladı
Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Başkan Çakır, "Bayram sınırlı sayıda da olsa bir kısım vatandaşlarımızı da Amasra'mızı görmeden uğurlamak zorunda kaldık. Bunun için de önümüzdeki günler için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bayram tatilinin hem hemşehrilerimiz, hem ziyaretçilerimiz için verimli geçmesini sağlayan tüm kamu, kurum çalışanlarına ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Turizm çeşitliliği de artacak
Başkan Çınar, ilçedeki turizmi çeşitlendirmek için de çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Yüksel, "Amasra'da turizmi çeşitlendirmek için yerel yönetim, Kültür Turizm bakanlığının taşra teşkilatı, mülki idare ile birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bölgemizde başlayan kruvaziyer turlar bayram tatilinde denk gelmese de önemli bir turizm çeşitliği oluşturuyor. Kazıklı iskele ve yat limanını da turizme kazandırılacak" diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Amasra, Bayram Tatilinde 80 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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