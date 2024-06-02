Amasya'nın Merzifon ilçesinde 159 yıllık Kızlar Mektebi halk kütüphanesi olarak hizmet verecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 159 yıllık Kızlar Mektebi halk kütüphanesi olarak hizmet verecek

Amasya\'nın Merzifon ilçesinde 159 yıllık Kızlar Mektebi halk kütüphanesi olarak hizmet verecek

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen 159 yıllık Kızlar Mektebi, halk kütüphanesi olarak kullanılacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla binlerce kaynağın bulunduğu bu tarihi bina, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitlenin hizmetine sunulacak.

02.06.2024 11:31
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore ettirilen 159 yıllık Kızlar Mektebi, halk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Sofular Mahallesi'nde 1865 yılında inşa edilen ve uzun yıllar atıl olan tarihi binanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından 1 yıl önce restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve saat kulesine sahip olan 4 katlı tarihi binadaki çalışmaların bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Kampüs alanında bulunan bina, halk kütüphanesine dönüştürülerek binlerce kaynakla öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitlenin istifadesine sunulacak.

Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Çalışır, AA muhabirine, "Binamız, Merzifon Amerikan Koleji müştemilatından bir parça, Kızlar Mektebi olarak biliniyor. O dönemde ders alanı olarak yapılmış, sonrasında kız okulu olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında uzunca bir dönem hizmet vermiş." dedi.

Restorasyon çalışmasıyla Merzifon'a önemli bir tarihi değer kazandırılacağını anlatan Çalışır, şunları kaydetti:

"Şu anda kullandığımız İlçe Halk Kütüphanemiz Merzifon'un taleplerine yeterli gelmediğinden yeni bir kütüphane binası ihtiyacı doğdu. İlçemizde de tarihi doku olarak restorasyon yapılmayan sadece bu bina kalmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarını Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü takip ediyor. Çevremizde inşaatı devam eden lise ile faal olan fen lisesi ve meslek yüksekokulu da var. Böyle bir bölgede Kütüphane Müdürlüğü de olacak. Vatandaşlarımızdan da dönüşler çok olumlu. Kitaba ve kütüphaneye yatırım bizi çok mutlu ediyor."

Kızlar Mektebi'nin bulunduğu kampüste, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restorasyonuna başlanan ana bina, 2011'de Merzifon Fen Lisesi olarak hizmete açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasya'nın Merzifon ilçesinde 159 yıllık Kızlar Mektebi halk kütüphanesi olarak hizmet verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'nın Merzifon ilçesinde 159 yıllık Kızlar Mektebi halk kütüphanesi olarak hizmet verecek - Son Dakika
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