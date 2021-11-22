Anadolu Ateşi Kayseri'de sahne aldı - Son Dakika

Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları sergilendi.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan 'ın yaptığı topluluk, Melikgazi ilçesindeki Erciyes Kültür Merkezi'nde gösteri sundu.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kayseri 'de sahne aldı.

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