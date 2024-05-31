Anemurium Antik Kenti 'UNESCO' Dünya Mirası listesine teklif edilecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anemurium Antik Kenti 'UNESCO' Dünya Mirası listesine teklif edilecek

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anemurium Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine teklif edileceğini açıkladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak ise antik kentte genç antik çağ yapısında kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Anemurium Antik Kenti, yılın 12 ayı kazı ve restorasyon çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır.

31.05.2024 09:28
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Anemurium Antik Kenti 'UNESCO' Dünya Mirası listesine teklif edilecek

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan:

"Anemurium Antik Kenti'de UNESCO Dünya Kültür Mirasına alınmasını teklif edeceğimiz yerlerden birisi olacak"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak:

"Şuan antik kentte merkez A kapısı olarak adlandırdığımız genç antik çağ yapısında kazı ve restorasyon çalışmalarını birlikte yürütüyoruz"

MERSİN - Mersin'in antik liman kenti 'Anemurium' da yılın 12 ayı kazı ve restorasyon çalışmaları sürerken Vali Ali Hamza Pehlivan, antik kenti UNESCO Dünya Kültür Mirasına alınmasını teklif edeceklerini söyledi. İnsanları 2 bin yıl öncesine götüren antik kentin önemine değinen Pehlivan,"O dönem yaşayan insanların yaşam şartlarını bugünlere ve yarınlara da taşımış oluyoruz" dedi.

Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Tekocak'ın kazı başkanlığında oluşturulan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Yılın 12 ayı devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları çerçevesinde ziyaretçilerinde ağırlanması için çevre düzenlenmesine başlandı.Bugüne kadar bir çok tarihin ortaya çıkarıldığı antik kentte bir hamam, bir odeon ile bir Türk evinin restorasyonu da gerçekleştirildi. Vali Ali Hamza Pehlivan'da antik kenti ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Genç antik çağ yapısında kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor"

Anemurium Antik kentinin kazı ve restorasyon çalışmalarının 7'inci sezonunda olduklarını aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak," 12 ay aralıksız devam ettiğimiz de için de epey bir yol kat ettik. Şuan antik kentte merkez A kapısı olarak adlandırdığımız genç antik çağ yapısında kazı ve restorasyon çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Aynı zaman da antik kentimizin çevre düzenlemesinin birinci etabına başladık. Hem karşılama merkezi, hem sosyal donatı ve park alanlarımızın inşası başladı. En kısa zamanda bunu tamamlayıp gelen ziyaretçilerin en nezih ortamda gezebilecekleri ortamı sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Ören yeri olarak ziyaret edilecek"

Anemurium Antik kentinde olduklarını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan," Burası 2 bin yıllık bir antik kent. Yukarı ve aşağı olarak iki kısımdan oluşuyor. Burada yerleşim Milattan Sonra birinci yüz yılda başlamış. Özellikle birinci yüz yılla yedinci yüzyıl arasında burada kesintisiz bir yaşam devam etmiş. O günün şartlarında burada çeşitli yapılar yapılmış. Bunlar içerisinde hamamlar, surlar, bazilika, nekropeller, Odeon var. Odeon tamamlandı, Hamamların restorasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor, biri tamamlandı. Yine Türk mimarisini yansıtan bir evin tadilatı yapıldı" şeklinde konuştu.

Antik kentin ören yeri olarak ziyaret edilmesini sağlamak için giriş kısmında bir nokta yapılmasına başlandığına değinen Vali Pehlivan," Orada yapacağımız kabul noktasında hem bilet gişesi, hem hediyelik eşya alış verişinin yapılabileceği ve diğer sosyal alanların olduğu bir yapıyı buraya kazandıracağız. Sahil kısmında da aslına uygun şekilde oraya gelenleri karşılayacak bir yapı çalışmaları gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"UNESCO Dünya Kültür Mirasına alınması teklif edilecek"

Mersin'in sayısız tarihi eserleri ve doğal varlıkları ile ön planda olduğuna dikkat çeken Pehlivan," Buradan ifade etmek istiyorum. Anemurium Antik Kenti'de UNESCO Dünya Kültür Mirasına alınmasını teklif edeceğimiz yerlerden birisi olacak. Bunu da ziyadesiyle hak eden yerlerden bir tanesi burası. Tamamen o günün mimarisini yansıtıyor. Sonrasında başka bir yerleşim burada olmamış, o bakirliğini de muhafaza ediyor. Devam eden çalışmalarla yıldan yıla o yapılar ortaya çıkartılıyor. İnsanları 2 bin yıl öncesine götürüp o günleri bugünlere taşımış oluyoruz. O dönem yaşayan insanların yaşam şartlarını bugünlere ve yarınlara da taşımış oluyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Anemurium Antik Kenti 'UNESCO' Dünya Mirası listesine teklif edilecek - Son Dakika

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