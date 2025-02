Kültür Sanat

Ankara'da " Türkiye'nin Renkleri" konseri düzenlendi

ANKARA - Ankara'da, Ankara Devlet Sahne Topluluğu ve İstanbul Tarihi Müzik Topluluğu tarafından, Türkiye'nin Renkleri konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda, Ankara Devlet Sahne Topluluğu ve İstanbul Tarihi Müzik Topluluğu tarafından, Türkiye'nin Renkleri konseri düzenlendi. Mehter marşı, Türk sanat müziği, pop müzik, halk oyunları ve mesnevi gösterisi eşliğinde düzenlenen konsere birçok davetli katıldı.

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren sunucu, "Anadolu'nun derinliklerinden gelen halk ezgilerinden, Türk müziğinin tutkularına, hatta pop müziğinin enerjisine kadar uzanan yelpazede her bir nota bir şehri, her bir şarkı bir yaşamı anlatacak bu akşam. Konserin her bir anı renk paleti gibi, bu akşam Türkiye'nin Renkleri konserimiz bir bayram gibi olacak" dedi. Açılış konuşmasının ardından sanatçılar sahneye çıkarak performanslarını sergilediler.