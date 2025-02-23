Annelerin Oyuncak Sevgi Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Annelerin Oyuncak Sevgi Projesi

Ergani'deki Dallıdağ İlkokulu'nda anneler, hikaye karakterlerini örgü oyuncaklara dönüştürüyor.

23.02.2025 11:16
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dallıdağ İlkokulu'nda hayata geçirilen proje kapsamında anneler, hikaye kitaplarındaki karakterleri örgü oyuncaklara dönüştürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında Ergani'ye 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Dallıdağ Mahallesi'ndeki Dallıdağ İlkokulu ve Anaokulu'nda okul, öğrenci ve aile işbirliğini güçlendirmek için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Müdür Emrah Aslan ve sınıf öğretmeni Fatmanur Bulut tarafından "Bir Yumak Sevgi Projesi" hayata geçirildi.

Projeye katkı sunan kadınlar haftanın belirli günlerinde hayvanlarının bakımını yapıp, odun ateşinde ekmeklerini pişirip, ev işlerini tamamladıktan sonra okula gelerek MEB'in okullara gönderdiği hikaye kitaplarındaki çizgi karakterlerin örgü bebeklerini hazırlıyor.

İlmek ilmek örülerek rengarenk hazırlanan oyuncakların hem çevre okullara hem de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki okullara gönderilmesi planlanıyor.

"Sevgiyle atılan ilmeklerin güçlü yarınları getireceğini düşünüyoruz"

Okulun müdürü ve anaokulu öğretmeni Emrah Aslan, AA muhabirine, bu etkinliği çocukların kahramanı olan annelerle birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin odak noktası olan aile katılımını gerçekleştirmeyi amaçladığını dile getiren Aslan, annelerle haftanın belirli günlerinde okulda bir araya geldiklerini belirtti.

"Mutlu anneler, mutlu çocuklar, güçlü yarınlar diyerek bu yola çıktık. Sevgiyle atılan ilmeklerin güçlü yarınları getireceğini düşünüyoruz. Ailelerimiz ne kadar mutlu olursa, eğitimin içinde olurlarsa aile katılımını ne kadar yüksek seviyede tutarsak o derece hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyoruz." diyen Aslan, projeye kırsal mahalledeki bütün kadınların katıldığını söyledi.

Aslan, projenin duyulmasıyla çevre köylerden annelerin de katılmak istediğini anlatarak, 35'e yakın annenin projeye destek verdiğini kaydetti.

Çocukların okulda, evlerinde okudukları hikaye kitaplarındaki karakterlerin oyuncağa dönüştürüldüğünü dile getiren Aslan, "Bu oyuncaklarımızı diğer okullara ve özellikle de depremden etkilenen illerimizdeki okullarımıza göndermeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Okul evimiz gibidir"

Ev hanımı 9 çocuk annesi Hanım Çelik, ev işlerini ve hayvanların bakımını yaptıktan sonra okula geldiklerini anlatarak, dayanışma halinde örgü oyuncaklar yaptıklarını belirtti.

Çelik, "Okul evimiz gibidir. Oyuncakları keyifle yapıyoruz, kaynaşıyoruz. Daha önce hiç oyuncak yapmamıştık, oyuncak yapımını öğrendik. Bundan sonra çocuklarımıza, torunlarımıza da yaparız." diye konuştu.

"Yaptığımız oyuncakları depremzede çocuklara hediye etmek istiyoruz"

23 yaşındaki Sadiye Çelik de etkinliğe severek katkı sunduğunu belirterek, mahalledeki diğer kadınlarla hem kaynaştıklarını hem de hikaye kitaplarındaki resimlere bakarak oyuncak ürettiklerini kaydetti.

Çelik, "Okulda sobanın etrafında toplanıp amigurumi tekniğiyle oyuncak yapıyoruz. Ev işlerimizi yaptıktan sonra Emrah hocanın haber vermesiyle haftanın belirli günlerinde okulda toplanıyoruz. Yaptığımız oyuncakları depremzede çocuklara hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ergani, Kültür, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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