Annem Ankara'dan İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Annem Ankara'dan İlk Fragman Yayınlandı

Annem Ankara\'dan İlk Fragman Yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara'nın tanıtım filmi yayınlandı, drama dolu bir hikaye sunuyor.

08.11.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin merakla beklenen dönem dizisi Annem Ankara'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda Zuhal (Bergüzar Korel) kendi sesinden 'Hep sen mi ağladın?' sözleriyle 'Yalan Dünya' isimli türküye başlıyor. Daha sonra üç çocuğuyla bir dolmuşa binerken usta sanatçı Neşet Ertaş türkünün devamını getiriyor.

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990'lı yılların Ankara'sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, 'Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!' mottosuyla dikkat çekiyor.

ANNELERE SAYGI DURUŞU

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

OYUNCU KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

YAKINDA KANAL D'DE

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi işleyen Annem Ankara dizisi, yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Kültür Sanat, Televizyon, Magazin, Kanal D, Fragman, Ankara, Medya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Annem Ankara'dan İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
17:52 Mansur Yavaş ’istifa’ iddialarına nokta koydu Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu
17:45 İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz
17:27 En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var
17:12 Kylian Mbappe’ye ağır darbe Kylian Mbappe'ye ağır darbe
17:06 Arda Güler’e bir talip daha çıktı Arda Güler'e bir talip daha çıktı
17:05 ’’Narin’i Nevzat mı öldürdü’’ sorusuna anne Yüksel Güran’dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu ''Narin'i Nevzat mı öldürdü?'' sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?
17:01 Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı
17:00 Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 13:56:23. #1.13#
SON DAKİKA: Annem Ankara'dan İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.