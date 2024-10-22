Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı

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Hatay'da yöresel yiyeceklerin satıldığı restoranların yer aldığı Antakya Gastronomi Çarşısı, depremzede esnafı yeniden müşterileriyle buluşturuyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan kentte, 6 Şubat 2023'teki depremlerde işletmeleri yıkılan esnaf için Valilik ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Odabaşı Mahallesi'ne kurulan çarşı, 27 Eylül'de hizmete açıldı.

Eski Antakya mimarisi tarzında inşa edilen 18 restoranın yer aldığı çarşıda, Antakya künefesi, kaytaz böreği, kömbe ve Antakya kağıt kebabı gibi coğrafi işaret tescilli lezzetlerin de olduğu yiyecekler satılıyor.

Depremzede esnafa ticari faaliyetlerini sürdürme imkanı sunan çarşı, vatandaşlar tarafından sıkça geziliyor.

Akşam saatlerinde gezilebilmesi için ışıklandırılan çarşının ziyaretçileri, kentin yöresel lezzetlerini tatmanın yanı sıra işletmelerin çevresinde fotoğraf da çektiriyor.

"Eksiklikler tamamlanınca günde en az 10 bin kişiyi ağırlayacağız"

Antakya Gastronomi Çarşısı Başkanı Mete Güneşer, AA muhabirine, çarşının depremde zarar gören tarihi Saray Caddesi konseptiyle hazırlandığını söyledi.

İşletmelerin yeni açılmasına rağmen vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirten Güneşer, "Karnı acıkan arabasını çarşımıza sürecek. İnsanlar yolda ne yiyeceğini düşünmeyecek çünkü burada her şey var. Hijyen, kalite ve eğlencenin merkezi olacağız." dedi.

Güneşer, restoranların tam kapasite hizmet vermesiyle ziyaretçi sayısının artacağını ifade ederek, "Esnafımız personel ve ekipman eksiğini tamamlayınca günde en az 10 bin kişiyi ağırlayacağız." dedi.

Künefeci Ragıp Bekfilavioğlu da depremlerin ardından bir süre prefabrik çarşıda hizmet verdiğini, Antakya Gastronomi Çarşısı'nın açılmasıyla daha düzenli çalışmaya başladıklarını anlattı.

Çarşıdaki hareketlilikten memnun olduklarını dile getiren Bekfilavioğlu, "Çarşıda epey yoğunluk yaşıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Çarşımız Antakya'nın en nezih mekanlarının yeri. İnsanlarımız gelip gezsin, tatlıların, yemeklerin tadına baksın. Bir kere gelseler uğrak yerleri olacak." diye konuştu.

Fırıncı Nasır Bucak da vatandaşların ürünlere ilgisinin kendilerini motive ettiğini, Hatay gastronomisini yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti.