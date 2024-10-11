Antalya Altın Portakal\'da \'Savrulan Zaman\' Gösterimi

Kültür Sanat

BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali 'nde yarışan 'Savrulan Zaman' filminin gösterimi yapıldı. Filmin hem senaristi hem yönetmeni olan Altın Portakal Ödüllü Selim Evci , filmde aynı zamanda oyuncu olarak da yer aldı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 5'inci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Selim Evci'nin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu olduğu 'Savrulan Zaman' filminin gösterimi yapıldı. Kadrosunda Selim Evci, Özge Gürel, Beste Bereket, Erdem Şenocak, Mine Teber, Nihan Okutucu, Derya Karadaş gibi isimlerin yer aldığı filmin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan gösterimi, büyük ilgi gördü.

'OYUNCULUK KONUSUNDA DA ÇOK ZORLANDIM AMA KEYİF ALDIM'

Gösterim sonrası film ekibinin seyirciyle buluştuğu söyleşiye Selim Evci, filmde de rol alan oğlu Ege Evci ile birlikte sahneye çıktı. Söyleşide konuşan Altın Portakal Ödüllü yönetmen Evci, "Çok zordu ama sinemayı seviyorsanız her alanında bulunmak gerekir. Oyunculuk konusunda da çok zorlandım ama keyif aldım. Oynayıp, izlemek meselesi çok zor. Bir deneyimdi ve tatmak istedim. Karakterleri anlayarak oluşturmaya çalışıyorum. Bu filmi, bir üçleme yapmak istiyorum. Bekarlık, evlilik, belki bir boşanma ya da yaşlılık gibi. Bu hayatın bir kesitiydi. Bir daha bir filmde oynar mıyım, bilmiyorum. Rol için önce bir seçme yaptım kendimi de bir seçmeye sokayım dedim" dedi.

'BANA ÇOK İYİ HİSSETTİRDİ'

Filmin oyuncularından Özge Gürel, "Benim de hayatımın karışık döneminde girdiğim bir projeydi. Bana çok iyi hissettirdi. Hayatımı yola sokmama manevi anlamda yardımcı olan bir dönem vardı" diye konuştu. Filmin bir diğer oyuncusu Nihan Okutucu ise kendisinde tanımadığı bir tarafını ortaya koymasına alan açan bir film olduğunu, bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi.