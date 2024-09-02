Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Kaçıncısı Düzenlenecek? - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Kaçıncısı Düzenlenecek?

Geniş Video İzle

Geçen yıl iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl kaçıncısı düzenleneceği belirsizliğini koruyor. Festivalin görsellerinde ve bültenlerde farklı ifadeler kullanılırken, festivalde son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığı açıklandı.

02.09.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GEÇEN yıl iptal edilmesi nedeniyle 60'ıncısı düzenlenemeyen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'bu yıl kaçıncısı' karmaşası yaşanıyor. Festivalin bu yıl için hazırlanan görsellerinde kaçıncısının yapılacağına yer verilmezken, bazı görsel ve bültenlerde '2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali' ifadesi yer aldı.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 60'ıncısı yapılamayan festivalin bu sene 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK BAŞVURUSU

Bu sene düzenlenecek festivalde, son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. Jüri başkanlığını yönetmen, senarist Ferzan Özpetek'in yapacağı Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 50 uzun metrajlı sinema filmi başvururken, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na toplam 169 kayıt gerçekleşti. Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 47 film başvurusu yapıldı.

BÖCEK, 2024 İFADESİNİ KULLANDI

Geçen sene 60'ıncısı yapılamayan festivalle ilgili bu yıl kaçıncısının düzenleneceği ile ilgili karışıklık sürüyor. Geçen sene kullanılan görsellerde '60'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali' yazarken, bu yıl kullanılan görsellerde kaçıncısı olduğu belirtilmedi. Bazı görsellerde ise '2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali' yazdığı görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival ile ilgili yaptığı konuşmalarda, '2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali' ifadesini kullanmaya başladı. Böcek, geçen günlerde festivalle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere verdi:

"Büyük bir özen ve büyük bir özveri ile hazırlandığımız 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivalimize, son 10 yılın en yüksek sayıda film başvurularını yaparak gösterdikleri ilgi ve destek için öncelikle sinema emekçilerimize teşekkür ederiz."

Diğer yandan artık düzenlenecek festivallerde, sadece hangi yılda yapıldığının yazılacağı iddia edildi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali\'nin Kaçıncısı Düzenlenecek?
Kaynak: DHA

Film Festivali, Antalya, Sanat, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Kaçıncısı Düzenlenecek? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:25:18. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Kaçıncısı Düzenlenecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement