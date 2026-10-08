Antalya'da Altın Portakal hazırlıkları sürerken Venüs heykelleri yollara yerleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da Altın Portakal hazırlıkları sürerken Venüs heykelleri yollara yerleştirildi

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Antalya\'da Altın Portakal hazırlıkları sürerken Venüs heykelleri yollara yerleştirildi
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Antalya'da 63. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali öncesi Venüs heykelleri cadde ve kavşaklara yerleştirildi. Festival 24-31 Ekim'de yapılacak, ulusal uzun metraj yarışmasında 12 film yarışacak ve toplam ödül desteği 11 milyon TL olacak.

63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi olan 'Venüs' heykelleri, kentin cadde ve kavşaklarını süslemeye başladı. Festival öncesi hazırlıkların sürdüğü kentte, elinde portakal tutan altın renkli Venüs heykelleri Antalyalıların karşısına çıkıyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63'üncü kez düzenlenecek. 24-31 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festival öncesi Antalya'da hazırlıklar sürüyor.

Festivalin simgesi olan ve ödül heykelciği olarak da kullanılan Venüs heykelleri, etkinlik öncesinde kentin farklı noktalarında yerini almaya başladı. Elinde portakal tutan altın renkli Venüs heykelleri, cadde ve kavşaklarda kente festival havası yaşatmaya başladı.

İlki 1964 yılında dönemin Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle düzenlenen festival, yıllar içerisinde Antalya'nın kültür ve sanat yaşamının önemli etkinliklerinden biri haline geldi. Venüs heykelinin elindeki altın portakal Antalya'yı, eteğindeki dalgalı formlar ise kentin denizini simgeliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından depodan çıkarılarak, boyaları ve bakımları tamamlanan heykeller, şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 13, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise 10 film jüri karşısına çıkacak. Toplam 11 milyon TL'lik ödül desteğiyle sinemaya güçlü bir katkı sunan festivalde bu yıl, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü ise 5 milyon TL olarak belirlendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Altın Portakal hazırlıkları sürerken Venüs heykelleri yollara yerleştirildi - Son Dakika
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