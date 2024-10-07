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Antalya'dan "Şehrini Keşfet" projesiyle turizmi 12 aya yayma hamlesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal:

"İlk kez kitle turizmi yapılan bir kıyı şehri, kendini bir ürün olarak dünya turizmine sunuyor"

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizmi 12 aya yaymaya yönelik hayata geçirecekleri "Şehri Keşfet" projesinin tanıtım toplantısı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Uysal, "7 Ekim 2024 tarihi Türkiye turizminde hatırlanacak bir tarih olacak, ilk kez kitle turizmi yapılan bir kıyı şehri, kendini bir ürün olarak dünya turizmine sunuyor. Antalya şehir merkezinde ve çevresindeki cazibe noktalarını ihtiva eden, kitle turizmi yapamadığımız kış aylarını hedef olarak seçen ve ürünü alıp bir bütün halinde rafa koyan bir dönüm noktasındayız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin işlettiği Antalya Lokantası'nda düzenlenen "Şehri Keşfet" projesinin tanıtım toplantısına; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, proje ortakları ANEX Tour Genel Müdürü Yasir Karaçor, ANEX Tour Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan Özbayık, Çetin Tur'un sahibi Liva Çetin, Best Western Khan Hotel Genel Müdürü Turgut Alkış ve Alp Paşa Otel Genel Müdürü Ali Akçakaya, projenin paydaşları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Her şey dahil turizmin kaşifi olduk.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ümit Uysal, projenin turizmde kamu yararı perspektifi taşıyan bir adımı temsil ettiğini söyledi. Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve güvenlik anlamında dünya standartlarını bir türlü sağlayamadığını kaydeden Uysal, "Turizmin anahtarı olan merak duygusunu en çok kamçılayacak; coğrafi, sosyolojik, tarihi şartları taşımamıza rağmen istediğimiz oranda turizm gelirini bence yakalayamadık. Bunu bir yolla aşmaya çalıştık, o da resort turizmi. Kitle turizminde dünyanın öncüleri arasında yer aldık. "Gelirsiniz ama hayatın içine karışmazsınız, denizde kumda iyi yiyeceklerle yüksek servis kalitesi olan otellerde kalırsınız, direkt havaalanı transferiyle şehirden ayrılırsınız. Ülkenin içinde bulunduğu standartlar sizi etkilemez" dediğimiz bir turizmin (her şey dahil) tüm dünyadaki kaşifi olduk. ve bunda da deyim yerindeyse destan yazdık. Çok istikrarsız siyasi, coğrafi ve sosyal şartlarda her şey dahil diye tabir ettiğimiz kitlesel turizmde büyük başarılar yakaladık. Ancak bu denizde kıyıda biten bir turizm türü, Türkiye gibi çok renkli bir ülkede sadece bu turizm türünü ifa edebilmek gerçekten kabul edilebilir bir tablo değil" diye konuştu.

100 milyon çevre dostu turist, 150 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor.

"Şehri Keşfet" projenin her şey dahil turizmin alternatifi olmadığının altını çizen Başkan Uysal, müşteri kitlelerinin farklılığına dikkat çekti. Uysal, "Kitle turizm türünün sürmesi ve gelişerek devam etmesi gerektiği muhakkak, bizim ana döviz gelirimiz. Turizm gelirlerimiz geçen yıl 56-57 milyar dolar olarak hesaplandı. Benim hayalimdeyse en az 100 milyon çevre dostu turist, en az 150 milyar dolar turizm geliri olan bir Türkiye var. Bu Türkiye gibi bir ülke için çok mümkün bir hesaptır. Üst gelir grubuna mensup, kentlerde para harcayan, kentlerin kendi standartlarını yukarı çekmesini tetikleyen bir misafir profili ile 100 milyon turist 150 milyar dolar geliri hedefi uzun değil kısa ve orta vadeli bir hayal" şeklinde konuştu.

"7 Ekim 2024 tarihi Türkiye turizminde hatırlanacak bir tarih olacak"

Antalya'nın tarihi ve doğal özelliklerinin pazarlamasının yapılmadığını dile getiren Başkan Uysal, hayata geçirecekleri projeyle somut adım atarak, şehri dünya turizmine sunacaklarını kaydetti. Uysal, "Tarladaki olgunlaşmış ürünü dalından koparıp rafa koyuyoruz. Antalyamız burada duruyor, Kalekapısı Hadrian orada her şey yerli yerinde. Muhteşem 300 antik şehir Toros Dağları'nda duruyor. Bunu rafa koymazsanız kim fark edecek, kim satın alacak? Antalya şehir merkezinde ve çevresindeki cazibe noktalarını ihtiva eden, kitle turizmi yapamadığımız kış aylarını hedef olarak seçen ve ürünü alıp bir bütün halinde rafa koyan bir dönüm noktasındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çok güzel strateji planları hazırlanıyor, güzel resimler görüyorum, bazı faaliyetler de var. Ama sahadaki yansıması çok pozitif sonuçlar doğurmuyor. Sahaya teorik kalıyor, sahada gözlemleyebildiğimiz bir gelişme oluşmuyor. Biz somut bir adım atıyoruz. 7 Ekim 2024 tarihi Türkiye turizminde hatırlanacak bir tarih olacak, ilk kez kitle turizmi yapılan bir kıyı şehri, kendini bir ürün olarak dünya turizmine sunuyor" dedi.

"Şehrimizin dünya turizmine bir ürün olarak sunulması faaliyeti"

Proje için hazırlanan broşürü basın mensuplarına anlatan Başkan Uysal, "Burada 1 haftalık tur görüyorsunuz, turda şehir merkezinin keşfi ve çok sayıda alternatifle kombine edilecek. Tasarımımız turistin 1 haftanın 4 gününü şehir merkezinde geçirmesi, kalan 3 gününü şehir çevresindeki cazibe noktalarında geçirmesi. Belediye olarak güven duygusunu tesis edebilmek için, belediye başkanı olarak ben her gelen turistle yemek yiyeceğim, öyle bir hedefim var. Arkadaşlar önümüzdeki Kış ayları için 5 ya da 6 takvim belirledi, 1 ya da 2 haftalık turlar. Bunlar önümüzdeki haftalarda bütün Avrupa'da satışa çıkacak. Diğer tüm seyahat acentelerimize de açık. Bu bir seferberlik gibi, kısa vadede kar söz konusu değil, şehrimizin dünya turizmine bir ürün olarak sunulması faaliyeti. Herkesi paydaş olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.