Antalya Devlet Opera ve Balesi, romantik balenin önemli başyapıtlarından \'Giselle\'i sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, romantik balenin önemli başyapıtlarından "Giselle"i, 20 ve 22 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, konusunu Alman şair Henrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alan Giselle balesi, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisi ile sahneye koyuluyor.
Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen eserde Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancılığını Sibel Aydın üstleniyor.
"İmkansız aşk", "zengin erkek-fakir kız" gibi dramatik konuları ve ikinci perdede fantastik olayları anlatırken gerek koreografide gerekse görsellikle seçilen estetik dil sayesinde romantik balenin başyapıtlarından biri haline gelen Giselle balesinin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.
Doğaüstü ögelerle dolu eserde, dans etmeyi çok seven, genç, güzel, utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini "Loys" adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'ye aşık Kont Albrecht'in hikayesini konu alıyor.
Prömiyeri 10 Şubat'ta yapılan eserde "Giselle" rolünde Iaroslava Volkova, "Albrecht" rolünde Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ozan Demirbaş, "Hilarion" rolünde Burak Özbek, "Myrtha" rolünde Milina Fidan Özbek, "Köy Pas de Deux"de ise Riine Sasaki ve Teimu Onishi sahne alacak.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 20 Şubat Salı günü ve 22 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de sahnelenecek eserin biletleri, kültür merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.
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