Antalya Devlet Opera ve Balesi Mart Ayında İzleyiciyle Buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) mart ayında opera, bale, müzikal, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 13 temsille izleyici karşısına çıkacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Donizetti'nin en sık icra edilen eserlerinden biri olan "Aşk İksiri" operası 2 ve 12 Mart'ta sanatseverlerle son kez buluşturulacak.
Haldun Özörten'in sahneye koyduğu eserde, orkestrayı şef Lorenzo Castriota yönetirken, koro şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Eserin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Nursun Ünlü ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.
Sanatseverlerin beğenisini kazanan geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikali, Cem İdiz'in besteleriyle 5 Mart'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezinde son kez sahnelenecek.
Metinleri Özlem Belkıs'a ait eser, Haldun Özörten tarafından sahneye konuldu. Orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetti, koro Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.
Şubatta prömiyeri gerçekleştirilen ve kapalı gişe sahnelenen "Giselle" balesi, bu sezon son kez 7 ve 9 Mart'ta saat 20.00'de izleyiciyle buluşturulacak.
Konusunu büyük Alman şair Henrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer efsanesinden alan Giselle balesi, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sahneye konuldu.
Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen eserde, orkestrayı Pavel Petrenko yönetecek.
Minik sanatseverler için "Şekeronya"
Minik sanatseverler için de 14 Mart'ta saat 11.00'de "Şekeronya" çocuk oyunu bu sezon son kez sahnelenecek. Zeynep Ergüven'in yazdığı ve müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eseri, Fatih Şanal sahneye koydu. Ülkesinden kaçan Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatan eserin dekoru Ömer Gündüz, kostümü Zekiye Şimşek ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.
Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında 18 Mart'ta saat 20.30'da "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" düzenlenecek.
Koroyu şef Mahir Seyrek'in yöneteceği konserde, piyanist Onur Altıparmak ve Ahmet Sait Karabulut, soprano Semiha Derya Boran ve Sema Çavuşoğlu, mezzo soprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş ve Devrim Demirel, bariton Ümit Burak Tekinay ve bas Şafak Güç sahne alacak.
Antalya DOB sanatçıları, 23 Mart'ta saat 20.30'da dünyanın en ünlü opera klasiklerinden "Tosca" eserinin prömiyerini gerçekleştirecek. Opera literatüründe üç başrol oyuncusunun da ölüme gittiği ender yapıtlardan biri olan Giacomo Puccini'nin üç perdelik eseri, Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği operalardan biri olma özelliğini de taşıyor.
İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetiminde sahnelenecek eser, Yiğit Günsoy'un rejisi, Gülden Sayıl'ın dekor ve kostüm tasarımı, Mahir Seyrek'in koro şefliği, Sinem Ulusoy'un çocuk korosu şefliği ve Mustafa Eski'nin ışık tasarımıyla sanatseverlerle buluşacak. Tosca operası, 26 ve 28 Mart'ta da gösterilecek.
Antalya Müzesi'nde, 6, 13 ve 29 Mart'ta saat 15.00'te "Müze Konserleri" devam edecek.
Bu arada, 4, 15 ve 19 Mart'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullardan katılımla Haşim İşcan Kültür Merkezinde eğitim etkinliği gerçekleştirilecek.
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