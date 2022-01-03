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Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp "arkeolojik sit alanı" oldu - Son Dakika

Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp "arkeolojik sit alanı" oldu

03.01.2022 19:01

Düzce'de, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti ile Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Konuralp bölgesi "kentsel arkeolojik sit alanı" ilan edildi.

Düzce'de, " Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti ile Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Konuralp bölgesi "kentsel arkeolojik sit alanı" ilan edildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir Konuralp ile ilgili yürüttükleri çalışmada sonuca ulaştıklarını belirten Özlü, "Konuralp bölgesi kentsel arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. Bunun anlamı; Konuralp'in Göynük, Beypazarı, Safranbolu gibi bir şehir olmasının önü açıldı. Düzce'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Düzce merkeze bağlı bir mahalle olan Konuralp'in bilinen tarihi milattan önce 1390'lü yıllara dayanıyor. Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini taşıyan Konuralp'in fethi, 1323'te Konuralp Bey'in Bizans tekfurlarıyla yaptığı savaşı kazanmasının ardından gerçekleşti.

Adını bölgeyi fetheden Konuralp Bey'den alan bölgedeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından yılın 12 ayında Düzce Belediyesinin destekleriyle sürdürülüyor. Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak da bilinen antik kentte toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapılar yer alıyor.

Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp arkeolojik sit alanı oldu
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp arkeolojik sit alanı oldu
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp arkeolojik sit alanı oldu
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp arkeolojik sit alanı oldu

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Batı Karadeniz, Konuralp, Düzce, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp "arkeolojik sit alanı" oldu - Son Dakika
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