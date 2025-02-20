Antika Eşyalara Hayat Veriyor

Kültür Sanat

45 yıldır topladığı antika eşyaları restore ve tamir ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Sakıp Kutsal, hasar görmüş, kırılmış ve yıpranmış antika veya aile yadigarı eşyaları tamir ederek yeniden hayat veriyor.

Babasından kalan ve gençliğinden bu yana topladığı antika eşyaları iş yerinde sergilemenin yanı sıra maddi değeri binlerce lira, manevi değerine ise paha biçilemeyen antika eşyaları ilk günkü hallerine kavuşturan Mehmet Sakıp Kutsal, hatıraları yaşatmaya devam ediyor. Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı civarında bulunan dükkanında baba mesleği antikacılığı sürdürmek için yoğun çaba sarf eden Mehmet Sakıp Kutsal, babasından kalan ve 45 yılını vererek topladığı yüzlerce antika eşyaya gözü gibi bakıyor. Gençliğinden bu yana tek hayali babasından kalan ve topladığı antika eşyaları daha geniş bir ortamda sergileyerek vatandaşların antika malzemeleri görmesini isteyen Mehmet Sakıp Kutsal, dükkanında bir yandan antika eşya satıyor bir yandan da yıpranan ve arızalanan eşyaları tamir ediyor. Mehmet Sakıp Kutsal'ın babasından kalan ve kendisinin topladığı antika eşyalar arasında 100 ve 150 yıllık bakır sürahiler, gaz lambası ve ocağı, elektriksiz video kamera, radyo, daktilolar, mekanik saatler, eski kasetler, kömürlü ütü, terazi, tokmak ve havan gibi yüzlerce eşya bulunuyor. Antika eşyalara merakı ve ilgisi babasından kalan Mehmet Sakıp Kutsal, boş zamanlarında hasar gören bakır eski eşyaların tamiriyle uğraşmaya başladı. Zamanla arkadaş çevresinden gelen yoğun talepler doğrultusunda antika ürün tamirine yöneldiğini dile getiren Kutsal, antikanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Zamanının büyük bölümünü geçirdiği dükkanında eski eşyaları onardığını anlatan Kutsal, eski bakır eşyaların tamirinin yeni eşyalara göre çok daha uzun sürdüğünün altını çizdi.

"Antikacılık benim baba mesleğimdir"

Antika merakının yıllar öncesine dayandığını belirten Kutsal, "Antikacılık benim baba mesleğimdir. İlkokula gittiğim dönemde yani 10 yaşında iken hem okula giderdim hem de babamın yanına gelip çalışırdım. Bu şekilde bu mesleğe başladım. Babam bakır eşyaları tamir ederdi. Bende babamdan gördüğüm tamirciliğe kafa yordum. Babamın yanı sıra dükkanımızda çalışan kalfa ve ustalardan da tamiri öğrendim" dedi.

"Babam bakır eşyaları tamir ederdi"

Babasının yanında çalışırken zaman zaman antika eşyalara da denk geldiğini ve bu eşyaları da alarak koleksiyonuna koyduğunu belirten Kutsal, "Babam bakır eşyaları tamir ederdi. Cezve ve çaydanlığa nakış tarama işinden başlayıp desen yapmayı başardım. Nakış işine gönül verdik. Sonra nakış işi olmadığında tesviye ve montaj işini yaptığımız dükkanda kalfaların ellerine bakarak ve ustalarımızı izleyerek onların gösterdiği tecrübelerle mesleği kavramaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan beri babasının yanında antika eşyaları tamir ettiğini ve sattığını anlatan Kutsal, antika eşyalara olan merakının da bu dönemlerde başladığını ifade etti.

45 yıl önce eski eşya biriktirme sevdasını zamanla değerli antika eşyalara yönelttiğini anlatan Kutsal, "Babam diğer illere ürettiği ürünleri satmaya giderdi. İzmir'de, Antalya'da veya civar illerde, Nevşehir gibi yörelerde ürünleri sattıktan sonra geri oralardan tamire muhtaç, para yapacak ürünleri alır getirir ve onları bir daha tekrar elden geçirir, satardı. Babam bu şekilde kazandığının daha fazlasını kazanırdı" diye konuştu.