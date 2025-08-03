Anzer Balı\'nda Rekor Üretim

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballı köyünde, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, bu yıl yerleştirilen 12 petekten numune bal alındı.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bir ay önce köyde belirlenen 12 ayrı noktada petek koyup mühürledi.

Yeniden köye gelen ekipler, belirledikleri 12 peteğin mühürlerini tek tek açarak numune aldı. Küçük kavanozlara koyulan numune ballar Hacettepe Üniversitesi'nde incelendikten sonra bölgedeki üretim kapasitesi belirlenecek.

Prof. Dr. Özkırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, numune işlemlerinin tamamlanmasının ardından bağ sağımının devam edeceğini söyledi.

Referans ballar ile üreticilere ait balların karşılaştırılarak uyumluluk raporu hazırlanacağını ifade eden Özkırım, "Bu mühürlemelerle şahit numuneler tarım müdürlüğünde, analiz numuneleri de bizde olmak üzere Ankara'ya numuneleri götüreceğim. Analiz sonuçlarıyla buradaki üreticilerimize dolum hakkını vermiş olacağız." dedi.

Özkırım, coğrafi işaret logolusu yer alan kavanozlarda dolum yapılacağını ve Anzer balını tüketiciye bu şekilde sunulacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geçen yıldan farklı olarak bu yıl doğa bizi çok şaşırttı. İklim değişikliği aslında her zaman olumsuz da olmuyormuş. 4 Temmuz'da buraya bir kar yağdı ve biz bütün umutlarımızı kaybettik çiçeklerin hepsi donacak diye. Ancak ikinci bir bahar gelmiş hala taze çiçekler var. Bu yılın rekoltesi aldığımız 12 mühürlü kovan örneği ve ballıklardaki bal miktarına bakılarak kovan başı 6,5 kilogram olarak belirlendi. Bu yıl 6,5 kilogramlık kovan başına üretim var Anzer'de ortalama. Bunun üstü ve altı üretenler var ama biz resmi rakam olarak 6,5 kilogramı burada baz alarak davranacağız."

"Anzer belki de yıllardır hiç ulaşmadığı bir rekolteye sahip"

Yörede neredeyse bütün peteklerin dolu olduğunu aktaran Özkırım, "Anzer belki de yıllardır hiç ulaşmadığı bir rekolteye sahip. 6,5 kilogramdan çok daha fazla üretenler var. Biz referans kovanları baz aldığımız için kovan başı ortalamamız 6,5 kilogram. 2,5 kilodan 6,5 kilograma çıktık bu yıl." dedi.

Özkrım, Türkiye'de bu kadar çiçek çeşitliliğinin fazla olduğu başka bir yaylanın neredeyse olmadığına dikkati çekerek, "Çiçekler bakımından çok zengindir bütün yaylalarımız. Sayı bakımından çok zengindir ama çeşitlilik burada çok fazla. Bu yayladaki çiçeklerden başka yaylalarda yok mu? Var elbette var ama hepsinin bir arada yani bir sofra düşünün ki kuş sütü eksik. Burada kuş sütü bile var." ifadelerini kullandı.