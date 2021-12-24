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Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor - Son Dakika

Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor

24.12.2021 12:11
Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor

Hafta sonu sezonun açılacağı Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (?JAK), jandarma komando timleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, sporcular ve tatilcilerin huzur içinde kayak...

Hafta sonu sezonun açılacağı Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (?JAK), jandarma komando timleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, sporcular ve tatilcilerin huzur içinde kayak yapmasını sağlayacak.

Kış tatilini Ergan Dağı'nda geçirmek isteyen yerli, yabancı binlerce kayakseveri ağırlayan ve son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası tüm hazırlıklarını tamamlayarak kayak sezonuna hazır olan merkez, çam ağaçları arasında ve göl kenarındaki pistlerinin yanı sıra eşsiz doğal güzelliğiyle kayak imkanı sunuyor.

Uzunlukları 1363 ile 2500 metre arasında değişen, farklı zorluk derecesine sahip 4 pistinin yanı sıra yan pistleri de bulunan kayak merkezi, toplam 17 kilometre piste sahip.

Ergan'da, tatilciler ve antrenman yapacak sporcuların güvenliği için görevli ekipler de yeni sezona hazır.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı uzman jandarma, uzman çavuş ve astsubaydan oluşan 6 kişilik JAK timi, jandarma komando timleri ile UMKE ve AFAD ekipleri, yaralanma, kaybolma gibi olaylara karşı alınacak tedbirler konusunda eğitimlerini tamamladı.

Her türlü doğa ve insan kaynaklı afet ve olaylarda arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren JAK timleri, eğitimlerini gerçek arazi ve hava koşullarında gerçekleştirdi.

Olası çığın yanı sıra kayak yaparken pistlerin dışına çıkarak kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların kurtarılması gibi senaryolar üzerinden tatbikatlar gerçekleştiren timler, "heyelan tehlikesi bulunan yerlerin tespiti", "telesiyejde mahsur kalanları kurtarma" ile "yoğun kar ve tipi altında hayatta kalma" gibi birçok konuda özel eğitim alarak kayak sezonu öncesi hazırlık yaptı.

Yeni sezonda jandarma komandolar ise hakim yerlere konuşlanarak pistleri ve bölgeyi dürbünlerle kontrol edecek. Komandolar, kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur olanların yerlerini tespit ederek, JAK timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile anında yardıma koşacak.

Tatilciler için 7/24 görevdeler

JAK timleri, kar motorları, paletli kar aracı ve arama kurtarma köpeği ve drone desteğinde, misafirlerin güven içerisinde tatillerini geçirebilmeleri amacıyla 7/24 görev yapacak.

Ergan Dağı Kayak Merkezi Tesis Yetkilisi Recai Oktay, AA muhabirine, sezon hazırlıklarını tamamladıklarını, yerli ve yabancı turistlerin kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Zaman zaman kayakseverlerin düşüp yaralanma, kaybolma ya da mahsur kalması gibi olayların yaşandığını anlatan Oktay, bu tür olaylara JAK timlerinin yanı sıra UMKE ve AFAD'ın anında müdahale ettiğini vurguladı.

Mehmetçik, UMKE ve AFAD, tatilcilere güven veriyor

Oktay, askeri timlerin ve diğer ekiplerin tatilcilere huzur ve güven verdiğine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Dağ koşullarına sahip bir bölgede bulunduğumuz için sis ve ani fırtınalar yaşanabiliyor. Bölgeye gelen kayakçılar ve misafirlerimiz bundan etkilenerek zor durumda kalabiliyor. Bunun için JAK ekipleri paletli araçları ve donanımlı kar motorlarıyla kim nerede kalırsa kalsın anında ulaşıp kurtarabiliyor. UMKE ve AFAD ekiplerimiz de görev yapmaktadır. Misafirlerimiz burada tamamen güvenli ve huzurlu şekilde vakit geçirebiliyor."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Antrenörü Mehtap Baştuğ ise Ergan Dağı'nda sezonun açılmasını heyecanla beklediklerini belirterek, "Ergan'daki jandarma timlerimiz antrenman sırasında kaybolduğumuzda ya da acemi sporcularımız pisten inemediklerinde anında yardımımıza koşuyor. Yaptıkları iş gerçekten zor, önemli bir hizmet veriyorlar. Jandarmanın buradaki varlığı bize güven ve huzur veriyor." diye konuştu.

Sporculardan Gülnur Sağır da güven ve huzur içinde kayak yaptıklarını vurgulayarak, "Jandarma ekipleri sayesinde kendimizi daha emniyetli hissediyoruz. Antrenmanlarımıza daha iyi konsantre olabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor
Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor
Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor
Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma Arama Kurtarma, Toros Dağları, Kayak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arama kurtarma ekipleri Ergan Dağı'ndaki kayakseverlere güven veriyor - Son Dakika
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