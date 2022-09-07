Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Arnavutluk'ta konser verdi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Arnavutluk'ta konser verdi

07.09.2022 01:16
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Arnavutluk'ta konser verdi

Arnavut asıllı şarkıcı Rita Ora, başkent Tiran'da sahne aldı.

Arnavut asıllı şarkıcı Rita Ora, başkent Tiran'da sahne aldı.

Konser, Tiran Belediyesi himayesinde, kentin "2022 Avrupa Gençlik Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla ve eylülde başlayan İngiliz Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

İskenderbey Meydanı'ndaki konseri binlerce kişi izledi.

Rita Ora, sahne performansıyla göz doldurdu.

Arnavutluk programı kapsamında bazı görüşme ve etkinliklere de katılan Ora'ya, sanat yoluyla sanatsal ve insani değerlerin yüceltilmesine sağladığı katkı nedeniyle Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından "Naim Frasheri" ödülü verildi.

Tiran, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Avrupa Konseyi Gençlik Konseyi temsilcilerinden oluşan jüri tarafından "2022 Avrupa Gençlik Başkenti" ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

Rita Ora, gençlik, Tiran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Arnavutluk'ta konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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