ASELSAN Çocuk Şenliği Nevşehir'de - Son Dakika
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ASELSAN Çocuk Şenliği Nevşehir'de

ASELSAN Çocuk Şenliği Nevşehir\'de
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ASELSAN Çocuk Şenliği, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de 9 Ağustos'a kadar sürüyor.

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali ile çocuklara bilim ve teknoloji deneyimi sunan ASELSAN Çocuk Şenliği, Nevşehir'de çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan ASELSAN Çocuk Şenliğinin yeni durağı Nevşehir oldu. Şenlik, 9 Ağustos'a kadar Nevşehir'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlik, ASELSAN'ın yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonu ile çocuklar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinlikler sunuyor. ASELSAN'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Tekno Macera, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmayı ve teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirilmesini desteklemeyi hedefliyor. Tekno Macera TIR'ı, hem ziyaret edilen illerdeki katılımcı çocuklar ile etkileşimi artırmayı hem de bilime ve teknolojiye olan ilgiyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Nevşehir'deki şenlik alanında, insanlık tarihine yön veren kritik icatlar, bu icatların arkasındaki mucitler ve söz konusu teknolojilerin günümüzde ASELSAN'ın inovasyon yaklaşımına ilham kaynağı oluşunu aktaran 'Mucitler Müzesi Sergi Alanı' yer alıyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK İLGİNİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Ayrıca artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile zenginleştirilmiş 'Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu' İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı ile katılımcılara yeni nesil, deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuluyor. Etkinlik çerçevesinde, Tekno Macera'nın baş kahramanlarından olan 'ASEL' karakteri, 2D motion tekniğiyle hareketlendirilerek görselleştirilerek, dinamik anlatım dili ve özgün seslendirme altyapısı ile desteklenerek çocuklarla bire bir etkileşim kuracak şekilde hayata geçirildi. Bu yapı sayesinde çocukların keşif, öğrenme ve deneyim süreçlerine aktif katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor. Tüm bu deneyim alanlarını tamamlayacak şekilde, içerik Bilim Şov ve çeşitli saha aktiviteleri ile zenginleştirilerek çocukların bilim ve teknolojiye yönelik ilgisinin artırılması planlanıyor.

ŞENLİĞİN SONRAKİ DURAĞI ORDU

ASELSAN Çocuk Şenliği, Nevşehir'in ardından, 22 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında Ordu'da, 5 Eylül-10 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de, 12 Eylül-20 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta, 10 Ekim-18 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İzmir'de, 7 Kasım-15 Kasım tarihleri arasında Adana'da çocuklarla buluşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat ASELSAN Çocuk Şenliği Nevşehir'de - Son Dakika

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