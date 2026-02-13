Aşık Paşa\'nın Torunları Projesi

Türkçenin öncülerinden kabul edilen, 13. yüzyılda eserlerini Arapça ve Farsça yerine Türkçe yazan Aşık Paşa'nın izinden giden ilk ve ortaokul öğrencilerinin kaleme aldığı şiir ve hikayeler kitaplaştırıldı.

Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık bir yıl önce Türkçenin bayraktarı Aşık Paşa'nın daha iyi tanınması ve Türk diline verdiği katkının anlaşılması amacıyla "Aşık Paşa'nın Torunları Yazıyor Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında 1000 öğrencinin kaleme aldığı şiir ve hikayelerden 74 kitap basılarak, Kırşehir Ahilik Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Öğrenciler, daha sonra müzeye gelen yaşıtlarına yazdıkları eserleri anlattı.

Müzede öğrencilerin açtığı standı ziyaret ederek, hikayelerini dinleyen Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, başarılarının devamını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencileriyle "Aşık Paşa'nın Torunları Yazıyor Projesi"ni başlattıklarını söyledi.

Türkçenin bayraktarı ve "Garibname" eserinin yazarı Aşık Paşa'nın daha iyi tanınması, Türk diline verdiği katkının anlaşılması amacıyla öğrencilerin hikaye ve şiirler yazdığını anlatan Gülşen, Aşık Paşa'nın yaşadığı coğrafyada torunlarına yakışır bir faaliyet yaptıklarını dile getirdi.

"Çocuklarımız ilkokul seviyesindeyken yazarlık tadını alıyor"

Proje kapsamında içerisinde öğrencilerin kaleme aldığı hikaye ve şiirlerin yer aldığı 74 kitabın müzeye gelen diğer öğrenciler tarafından incelendiğini ifade eden Gülşen, "Yazar ve okuyucu buluşması gerçekleşiyor. Çocuklarımız ilkokul seviyesindeyken yazarlık tadını alıyor, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme hissini yaşıyorlar." dedi.

Gülşen, 1000'e yakın çocuğun yazar olarak yer aldığı projede, gelecek yıllarda öğrenci sayısının 5 binli rakamlara ulaşacağını vurguladı.

Yeni yazarlarının Kırşehir topraklarından çıkacağını ümit ettiklerini kaydeden Gülşen, "Aşık Paşa gibi Türkçesine ve diline sahip çıkan bir nesil yetiştirme gayretiyle çalışma 1 yıldır devam ediyor. Bundan sonraki yıllarda da artarak devam ettirme gayretindeyiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Adem Çelebi ise kent genelindeki ilkokul öğrencilerinin yazdığı şiir ve hikayelerin, uzman ekibin editörlüğünde kontrol ve dizgisi yapıldıktan sonra kitapların basıldığını söyledi.

Basılan kitapları daha sonra müzede ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını dile getiren Çelebi, "Burada kitaplarını tanıttılar ve kendilerine olan özgüvenleri arttı. Yazma duygularının dışa vurumu güzel oldu." ifadesini kullandı.

Öğrenciler yazarak Aşık Paşa ve kullandığı dili tanıyor

İlkokul öğrencisi Eylül Metin de yazarlığı ve yazmayı sevdiğini belirterek, arkadaşlarıyla kaleme aldığı hikayelerin "Yüreğimizden Kopanlar" ismiyle kitaplaştırıldığını söyledi.

Yazarak Aşık Paşa'yı daha iyi tanıdığını ve hayatını öğrendiğini anlatan Metin, "Aşık Paşa'nın eserlerinde tasavvufun etkisi büyüktür. Aşık Paşa, Türk diline çok önem vermiştir. Yazdığı bütün yazıları Türkçe olarak kaleme almıştır. Yazılarında Türk kültürünü bizlere yansıtmıştır." dedi.

Hüseyin Miran Baran ise dostluk, kardeşlik ve aile ögelerini anlatan bir hikaye yazdığını dile getirdi.

Kültürel miraslarını tanıma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi adına özel bir proje olduğunu kaydeden Baran, Aşık Paşa'nın Türkçenin bugünlere gelmesini sağladığını belirtti.

Esila Su Yıldırım da "Yazarken kötülüğün aslında ne kadar kötü bir şey olduğunu anlattım. Hikayemde iyi ve kötü iki kız vardı. Kendisine yapılan iyilikleri kötüye çevrilmesini anlattım. Arkadaşlarımla hikayeleri yazarken doğru mu yanlış mı yazdığımızı bilmiyorduk, hepimiz de çok heyecanlandık." diye konuştu.