Aspendos'ta Tarihi Keşif - Son Dakika
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Aspendos'ta Tarihi Keşif

Aspendos\'ta Tarihi Keşif
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Aspendos Antik Kenti'nde Doğu Nekropolisi'nde 2400 yıllık mezar ve sporcu buluntuları keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan önemli bir keşfe ulaşıldığını açıkladı. Kent içinde ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin 400 yıllık sandık tipi mezardaki buluntuların, mezar sahibinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret etti. Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aspendos Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazılarda, kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan çok önemli bir keşfe ulaştık. Kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen bir sandık tipi mezarı gün yüzüne çıkardık. Mezarda tespit edilen, üzerinde güreşçi betimlemelerinin bulunduğu Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, burada defnedilen kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor. Bu kıymetli keşifte emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzü, kazı ekibimizi ve tüm bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Aspendos'un her yeni buluntusuyla tarihimizin eksik kalan sayfalarını tamamlamaya, kültürel mirasımızı bilimsel çalışmalarla koruyup geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

Aspendos'ta ilk kez Doğu Nekropolisi gün yüzüne çıkarıldı

Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, doğu surlarından antik tiyatroya doğru yamacı takip eden cadde üzerinde kentin bugüne kadar varlığı bilinmeyen Doğu Nekropolisi gün yüzüne çıkarıldı.

Nekropolis alanında, taş plakaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan sandık tipi mezar ortaya çıkarıldı. MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlendirilen mezar, Aspendos'un bugüne kadar arkeolojik verilerle yeterince temsil edilemeyen Klasik Dönemi'ne ilişkin en önemli bulgulardan biri olarak değerlendiriliyor.

Buluntular sporcu kimliğine işaret ediyor

Tek bir bireyin gömüldüğü mezardaki buluntular burada defnedilen kişinin sporla ilişkili bir birey olabileceğini ortaya koyarken, mezar sahibinin Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine de işaret ediyor.

Klasik Dönem'e ilişkin yeni bilgiler elde edildi

Doğu Nekropolisi'nde ortaya çıkarılan mezar ve içerisindeki buluntular, Aspendos'un Klasik Dönem'deki yaşamına, ölü gömme geleneklerine ve toplumsal yapısına ilişkin önemli veriler sunuyor.

Kazılardan elde edilen bulgular, antik kentin bugüne kadar arkeolojik verilerle sınırlı şekilde bilinen Klasik Dönem'ine ilişkin bilgi birikimini zenginleştirirken, Aspendos'un tarihine ışık tutacak yeni bilimsel çalışmalara da önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aspendos'ta Tarihi Keşif - Son Dakika

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