Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Klasik Müzik Festivali müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Klasik Müzik Festivali müzikseverlerle buluştu

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Klasik Müzik Festivali, Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın katılımıyla başladı. Festival, ünlü orkestraların, opera topluluklarının ve sanatçıların katılımıyla devam edecek.

03.03.2024 21:54  Güncelleme: 22:06
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Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Klasik Müzik Festivali müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi tarafından gelenek haline gelen ve ülkemizde geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmek durumunda kalınan 5'inci Klasik Müzik Festivali Adıyaman Filarmoni Orkestrası ile başladı.

Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Klasik Müzik Festivali, geçtiğimiz yıl yaşanılan depremler nedeniyle ertelenmişti. Bu yıl Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festival Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın katılımıyla başladı. Ünlü orkestraların, opera topluluklarının ve sanatçıların katılacağı Klasik Müzik Festivali 2 Mart'ta başlayıp, 16 Mart tarihine kadar devam edecek. Ataşehir Klasik Müzik Festivali deprem bölgesinden gelen Adıyaman Filarmoni Orkestrası ile başlarken Golden Horn Brass, İstanbul Opera Ensemble, Şirin Pancaroğlu, Viva l'Opera, Anadolu Quartet, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Marmara Flüt Orkestrası da müzikseverlerle önümüzde günlerde bir araya gelecek.

"Bu festival bize can suyu verecek"

Adıyaman Filarmoni Orkestrası Şefi Özgür Oğuz, "Başımızdan çok büyük bir felaket geçti. Toparlanmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bugün gönüllü arkadaşlarla sahnede olacağız. Tekrardan yaşama dönmeye çalışıyoruz. 2012 yılından bu yana bu mücadeleyi veriyoruz. Temel amacımız, Adıyaman Filarmoni Derneği olarak diğer Türkiye'deki filarmoni dernekleri gibi bölge devlet senfoni orkestrasının kurulmasına ön ayak olmak. Salgın ve depremle birlikte ekip arkadaşlarımızı kaybettik. Bugün Ataşehir 5. Klasik Müzik Festivali can suyu verecek" dedi.

Sanatçısı Gülsin Onay, "Çok güzel bir festival. Daha önce de yer almıştım bu festivalde. Büyük zorluklarla pandemi olsun, deprem olsun biz acaba olur mu, olmaz mı diye düşünürken yeniden yapılması beni çok mutlu etti. Açılış konseri de çok anlamlı bir konser oluyor. Adıyaman depremde en çok hasar alan bizi acıya boğan bir yer, orada yeni kurulmuş filarmoni orkestrası tam yol alacakken her şeylerini kaybediyorlar. Böyle bir dönemden sonra şef Özgür Oğuz'un çabasıyla yeniden konserlere başlıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Klasik Müzik Festivali müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Klasik Müzik Festivali müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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