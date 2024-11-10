Atatürk Resim Sergisi Açıldı

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Türk Japon vakfında Atatürk resim sergisi düzenlendi

ANKARA - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. Ölüm yıldönümü münasebetiyle Türk Japon vakfında Atatürk resim sergisi düzenlendi. Sergiye bir çok sanatsever katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. Ölüm yıldönümü münasebetiyle Türk Japon vakfında Atatürk resim sergisi düzenlendi. Kurdelenin kesilmesiyle birlikte sanatçı Buket Önyürü'nün çizdiği resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ardından "Atatürk ve Japonya" adlı konferans düzenlendi.

Programda katılım sağlayan misafirlere teşekkürlerini ileten Türk Japon Vakfı Başkanı Nejat Bora Sayan, "İlk açılışımız sergi açılışımız olacak bu dediğim gibi başta sanatçı Buket Önyürü'nün 'Atatürk resim sergisi' sanatçımız Atatürk'ü yüce önderimizi son derece detaylı, son derece estetik inceliklerle resmettiği resimlerini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Atatürk'ün sanat ve sanatçıya verdiği değerden bahseden Başkan Sayan, "Ulu Önder Atatürk'ü hepinizin de bildiği gibi sanata ve sanatçıya karşı çok duyarlı çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilen toplumların mutlaka sanat ve sanatçı ile birlikte bu yolda yürüyebileceğini düşünen ve sanatçıya bu konuda değer veren bir önderdi. Bir yüce insandı, Atatürk'ü tek bir yüzyılla bağlamak istemiyorum. Yaşadığı yüzyıl ve bundan sonraki gelecek yüzyıllara da gerçekten büyük izler bırakmış yüce bir insan" ifadelerinde bulundu.

"Atatürk'ün düşünceleri ve ilkeleri bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir"

Sergini açılışında konuşan sanatçı Buket Önyürü, "Bugün bütün varlığını yüce milletine adamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalini 86. yıldönümünde saygı ve minnet ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi davasıyla zaferle taçlandırarak adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı. 10 Kasım Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası ve onun yüce ideallerini hatırlamak, onun vizyonunu ve değerlerini yaşatmak için çok önemli bir gün. Atatürk'ün ülkemiz için yaptıkları çağdaş Türkiye'nin temellerini atarak bizlere aydınlık bir gelecek sağlamıştır. Onun düşünceleri ve ilkeleri bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve yüceltmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

Kurdele kesilmesinin ardından sergi davetlilerin beğenisine sunuldu.