Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı: 'Her Şey Akar' Belgeseli İzleyicilerle Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı: 'Her Şey Akar' Belgeseli İzleyicilerle Buluştu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli' gösterimi ve söyleşisi büyük ilgi gördü. Etkinlikte Ankara'nın kültürel mirasını yaşatan gösteriler de yer aldı.

29.12.2024 15:30  Güncelleme: 15:34
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılında tarihe yolculuk: "Her Şey Akar" belgeseli büyük ilgi gördü

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin iş birliğiyle "Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli" gösterimi ve söyleşisi büyük ilgi gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılına ithafen gerçekleştirilen "Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli" gösterimi, Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Programda ayrıca Ankara'nın kültürel mirasını yaşatan Ankara Kulübü Derneği Bacıeren ve Seğmenler gösterisi de yer aldı. Ankara'nın geçmişini, kültürünü ve değerlerini gözler önüne seren bu özel performans, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarını, Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu sözcüsü Bora Hızal yaptı. Prof. Dr. Lale Özgenel, belgeselin ardındaki hikayeyi paylaşması üzerine yönetmen Deniz Şengenç Tunca ile bir söyleşi geçekleştirdi.

Program çiçek ve plaket takdimi ile devam etti

Programı izlemeye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, yönetmen Deniz Şengenç Tunca'ya çiçek ve plaket takdim ederek, "Ellerinize, emeğinize sağlık ben de çok teşekkür ediyorum. Çocukluğumun Gençlik Parkı'nı hatırlayıp bakalım nasıl bir nostalji yaşayacağım merak ediyorum. Bugün için çok teşekkürler" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ise, "Başta seğmenlerimize ve bacıerenlerimize bu gösteri için bu hizmet için kültürümüzü gelecek nesillere aktaran Ankara Kulübü Derneğimize çok teşekkür ediyorum. 105 yıl önce Kızılca Gün yani Türklerin töresinde yeni bir devlet kurulan, yeni bir lider çıkaran Ankara, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkacağını o gün 105 yıl önce söylediği gibi bizler de onun arkasındayız, muhafızıyız, takipçisiyiz. Deniz hocamın da emeklerine sağlık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilkeleriyle ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı: 'Her Şey Akar' Belgeseli İzleyicilerle Buluştu - Son Dakika

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