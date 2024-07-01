Atatürk'ün Erzincan'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ün Erzincan'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerini korumanın ve yüceltmenin önemine vurgu yaptı.

01.07.2024 12:27
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayrakları ile Ergan Kavşağı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyetin değerlerini korumanın ve yüceltmenin, herkesin en önemli görevi olduğunu söyledi.

Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatan Aksun, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Erzincan'ımız da kulağı mazide, gözü atide, Ulu Önder'in izinde, gösterdiği hedefe, belirlediği ilkeler çerçevesinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gayret etmektedir. Kıymetli hemşerilerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Anadolu coğrafyası olarak dünyanın en kıymetli topraklarındayız. Bu topraklarda olmak dün hiç kolay olmadı, çok bedel ödedik ve bu bedel ya kan ya gözyaşı oldu. Tabii ki bu toraklarda kalmanın bugünde bedelleri var ama biz bir olursak, birlikte olursak, kardeşlik hukukumuzu daha da güçlendirirsek, hiçbir güç bizi yenemez. İhtiyacımız olan tek şey, bir olmak iri olmak ve diri olmaktır. Hep birlikte Türk kimliğinde buluşmaktır. Geleceğin güçlü Türkiye'sini bu birliktelik oluşturacaktır. Can Erzincan'ımız ülkemiz adına bunun en güzel örneğidir."

Törende, Erzincan Lisesi öğrencisi Mehmet Emir Aktay, "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" şiirini okudu.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün Erzincan'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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