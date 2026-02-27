Aydın\'da Gençlik İftar Programı

Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan programa Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Aydın Gençlik Merkezi'ndeki program, ney dinletisi ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, gençlerin programa gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 16 Mart'a kadar devam edecek "Kampüs İftarları" programının, gençlerin arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedeflediği bildirildi.