Tarihi konağın duvarı yıkıldı, gerçek ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan tarihi konağın bahçe duvarının yıkılmasıyla bahçede kaçak kazı yapıldığı tespit edilirken, bahçede derinliği yaklaşık 30 metreyi bulan kazı kuyusu ile karşılaşıldı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Aydın'a getirilen Macar ustalar tarafından inşa edilen tarihi konaklar zamana direnmeye devam ederken, zaman zaman definecilerin hedefi oluyor. Özellikle Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde yoğunlukta olan ve Orta Avrupa mimarisinin izlerini taşıyan konaklardan olan 1614 Sokak üzerindeki tarihi konak da definecilerin hedefi oldu. Tarihi konağın bahçe duvarının yıkılmasıyla birlikte ise gerçek ortaya çıktı. Duvarın yıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen belediye, polis ve Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemeler esnasında konağın bahçe bölümünün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldığını fark etti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre sit alanı olan bölgede tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı belirlenirken, ekipler yaklaşık 30 metre derinliğinde kazılmış bir kuyuyla karşılaştı. Bahçede ayrıca yaklaşık 5 metre derinliğinde ayrı bir çukura da rastlanırken, tarihi konağın talan edilmesi tepki topladı. Aydın Müze Müdürlüğü uzmanlarınca gerekli tutanakların tutulmasının ardından yıkılan duvar Efeler Belediye ekiplerince temizlendi. Bölgede gerekli güvenlik önleminin alınmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN