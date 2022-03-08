Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Konya'da sahne aldı - Son Dakika
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Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Konya'da sahne aldı

08.03.2022 22:59
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Konya'da sahne aldı

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konya'da konser verdi.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konya'da konser verdi.

Selçuklu Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Selçuklu Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan salonda, günün anlam ve önemini anlatan şarkılar seslendirildi.

Etkinlik kapsamında sahne alan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğine vurgu yaparak, tüm kadınların gününü kutladı.

Repertuvarındaki eserleri seslendirilen Azerin'e, sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Azerin, "Sarı Gelin" ve "Reyhan" adlı şarkılarını, konser platformundan aşağı inip, vatandaşların bulunduğu alanda seslendirdi.

Azerin, bu sırada kendisine hediye edilen gülleri aldı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Azerbaycanlı sanatçı, yaklaşık 2 saat süren konserin ardından büyük alkış aldı.

Konseri, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve çok sayıda sanatsever izledi.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Konya'da sahne aldı
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Konya'da sahne aldı
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Konya'da sahne aldı
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Konya'da sahne aldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Konya'da sahne aldı - Son Dakika


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