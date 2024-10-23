Azize Ceyhun'un Viyana'daki Sanat Sergisi - Son Dakika
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Azize Ceyhun'un Viyana'daki Sanat Sergisi

Azize Ceyhun\'un Viyana\'daki Sanat Sergisi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un eşi Azize Ceyhun, alkol bazlı mürekkep eserlerini sergiledi.

23.10.2024 01:16
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un eşi Azize Ceyhun, "Alcohol Ink" adı verilen, alkol bazlı mürekkebin kullanıldığı teknikle yaptığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Viyana'da Azerbaycan Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve davetliler katıldı.

Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Leyla Gasimova, serginin kültür merkezlerinde açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin her platformda sürdüğünü ifade etti.

Azize Ceyhun da eserlerin tamamını Viyana'da bulundukları zaman zarfında yaptığını belirterek, "Alcohol Ink" adı verilen bu sanat tekniğinde alkol bazlı mürekkebin bir başka kimyasal madde kullanılarak inceltildiğini ve kağıt üzerinde fırça ya da benzeri bir alet kullanılmadan resimlerin yapıldığını anlattı.

"Alcohol Ink"ın bir yönüyle Ebru sanatını anımsattığını, ancak bu teknikte su kullanılmadığını dile getiren Ceyhun, inceltilen mürekkebin doğrudan kağıdın üzerine döküldüğünü ve hızlı el hareketleriyle mürekkebin istenen şekle dönüştürüldüğünü söyledi.

Büyükelçi Ozan Ceyhun da sergiye ev sahipliği yapan Azerbaycan Kültür Merkezi yetkililerine ve davetlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Azize Ceyhun'un Viyana'daki Sanat Sergisi - Son Dakika

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