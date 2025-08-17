Bahçelievler\'de Demet Akalın Konseri

BAHÇELİEVLER Belediyesi'nin düzenlediği gelenekselleşen yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Demet Akalın konseri Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleşti. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'da katılım gösterdi. Şarkılarıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Akalın, Hakan Bahadır'a daveti için teşekkür etti. Bahadır ise Akalın'a çiçek ve plaket takdim etti.

Konserde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Tüm komşularımı çok seviyorum. Hiç kimseyi ayırmıyorum. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Arap'ı, Çerkez'i, Alevi arkadaşımı, Caferi, Sünni, Şafi fark etmez. AK Partili, CHP'li, İYİ Partili, Yeniden Refah Partili, MHP'li hiç fark etmez. Biz insanı seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin, çocuklarımızın, gençlerimizin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.