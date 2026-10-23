Bakan Ersoy, Edirne'de 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan kule müzesini inceledi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Edirne'de 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan kule müzesini inceledi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'de temmuzda ziyarete açılan ve 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Roma döneminden kalan tek sur kulesindeki müze, ziyarete açıldığı ilk ay yaklaşık 11 bin kişiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'de Roma döneminden günümüze ulaşan tek sur kulesi olan ve 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi ve Muradiye Mevlevihanesi'nin açılışlarını gerçekleştirmek üzere geldiği Edirne'de, Roma döneminden günümüze ulaşan tek sur kulesinde ziyarete açılan Makedonya Kule Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla restorasyonu tamamlanarak geçtiğimiz temmuz ayında ziyarete açılan müzeyi gezen Ersoy, sergilenen eserler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy'a incelemeleri sırasında Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Bakan Ersoy, ayrıca Valiliği ziyaret ederek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Makedonya Kule Müzesi 4 ayda 18 bin ziyaretçiyi ağırladı

Edirne'nin binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden Makedonya Kulesi, müzeye dönüştürülmesinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin kültür durakları arasına girdi. Ziyarete açıldığı ilk ay yaklaşık 11 bin kişiyi ağırlayan müzenin toplam ziyaretçi sayısı dört ayda 18 bine ulaştı. Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen ve eski Edirne surlarından günümüze ulaşan tek kule olma özelliğini taşıyan yapı, geçmişte saat kulesi ve yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldı. Müzede farklı dönemlerin günlük yaşamına ışık tutan seramikler, cam eserler, kandiller, sikkeler, takılar ve mimari parçalar sergileniyor.

Yaklaşık 2 bin 200 yıllık Odysseus başı müzenin dikkat çeken eserleri arasında

Makedonya Kule Müzesi'nin koleksiyonunda, milattan önce ikinci yüzyıla tarihlenen ve 1977 yılında Edirne'nin Kaleiçi semtinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan Odysseus heykel başı da yer alıyor. Antik Yunan destanlarının önemli kahramanlarından Odysseus'u tasvir eden eser, müzenin dikkat çeken tarihi eserleri arasında bulunuyor. Antik dönem eserlerinin yanı sıra Edirne'nin yakın tarihine ilişkin objeleri de ziyaretçilerle buluşturan müzede kulenin yangın gözetleme amacıyla kullanıldığı dönemden kalan itfaiye borazanı da sergileniyor.

Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyKültür SanatMakedonyaAS RomaEdirneKültürTurizmSon Dakika

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