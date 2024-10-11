Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Festival Müjdesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Festival Müjdesi

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nün önümüzdeki yıldan itibaren üç gün sürecek bir festivalle kutlanacağını açıkladı.

11.10.2024 11:41  Güncelleme: 11:48
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Başkan Ahmet Akın'dan festival müjdesi

Festival gelecek yıl üç gün sürecek

Balıkesirliler Günü programı konserle son buldu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önümüzdeki yıldan itibaren 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nün üç gün sürecek festivalle kutlanacağının müjdesini verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10.10 Dünya Balıkesir Günü vesilesiyle düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Balıkesir'de her yıl ekim ayının 10'unda kutlanan Dünya Balıkesirliler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü, Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda sona erdi. Kortejde 7'den 70'e tüm Balıkesirliler ile omuz omuza yürüyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm hemşehrilerinin Balıkesirliler Günü'nü kutladı. Yürüyüşe Başkan Akın'ın yanı sıra; Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, meclis üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri ve yurdun dört bir yanından gelen Balıkesirliler Dernekleri Başkan ile temsilcileri katıldı. Yürüyüşün sona ermesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatçı Ali Çakar, sevilen şarkılarını Balıkesirliler için seslendirdi. Konserde kısa bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önümüzdeki yıldan itibaren 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nde üç gün sürecek festivalle kutlanmaya başlanacağını açıkladı. Konserde vatandaşların coşkusuna ortak olan Başkan Akın, şarkılara alkışla eşlik etti.

Festivalle kutlanacak

Balıkesir'in Kuva-yi Milliye'nin başşehri olduğunu söyleyen Akın "Milli birliğin ve milli beraberliğin merkezi. İlk kurşunun ve son kurşunun atıldığı bir yer. İşte onun için biz de ayrımcılık olmaz. Bizde partizanlık olmaz. Bizde ne olur? Bizde vatan aşkı olur. Memleket sevdası olur, insan sevdası olur. İşte bu düşüncelerle hepinizin Dünya Balıkesirliler Günü'nü kutluyorum. Balıkesirliler Günü zaten bizim için bir gün değil 365 gün. Bütün hayatımız, aşkımız, sevdamız hep Balıkesir. Yıllardır söylüyorum 'Balıkesir benim ailem' diye. ve bunu yürekten söylüyorum. Balıkesir ailemi de sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Bir sonraki yıl inşallah 10.10 Balıkesirliler Günümüz bir festivalle buluşacak. Önümüzdeki yıl 1. Balıkesir festivalimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Şimdiden hazırlıklarımızı yapacağız. ve Balıkesir'in tüm değerlerini Balıkesir'de okumuş, Balıkesir'de doğmuş, Balıkesir'de büyümüş akademisyenleri, sanatçılarımızı, iş insanlarımızı konusunda uzman kişilerimizi tüm Balıkesirlilerle buluşturacağız. İnşallah çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Festival Müjdesi - Son Dakika

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