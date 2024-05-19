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Bandırma Vapuru Hasankeyf'te bayraklarla karşılandı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilçedeki Ilısu Baraj Gölünde hazırlanan Bandırma Vapuru ile Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hasankeyf Kaymakamlığı koordinesinde Hasankeyf Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı canlandırıldı.

Üzerine Bandırma yazılı vapurla baraj gölünde tarihi Hasankeyf iskelesine gelen temsili Mustafa Kemal Ataürk ve Silah arkadaşları iskeledeki yüzlerce vatandaş ve öğrenci tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar ilçe sakinlerince büyük alkış aldı.