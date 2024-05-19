Bandırma Vapuru Hasankeyf'te bayraklarla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bandırma Vapuru Hasankeyf'te bayraklarla karşılandı

Geniş Video İzle

Hasankeyf ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bandırma Vapuru ile Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı. Temsili Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk bayraklarıyla karşılandı.

19.05.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Vapuru Hasankeyf'te bayraklarla karşılandı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilçedeki Ilısu Baraj Gölünde hazırlanan Bandırma Vapuru ile Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hasankeyf Kaymakamlığı koordinesinde Hasankeyf Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı canlandırıldı.

Üzerine Bandırma yazılı vapurla baraj gölünde tarihi Hasankeyf iskelesine gelen temsili Mustafa Kemal Ataürk ve Silah arkadaşları iskeledeki yüzlerce vatandaş ve öğrenci tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar ilçe sakinlerince büyük alkış aldı.

Bandırma Vapuru Hasankeyf\'te bayraklarla karşılandı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Hasankeyf, 19 Mayıs, Bandırma, Gençlik, Samsun, Batman, Ilısu, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma Vapuru Hasankeyf'te bayraklarla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
22:09 Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 11:01:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Vapuru Hasankeyf'te bayraklarla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement