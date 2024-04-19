Başakşehir'de "Yemin Olsun" sergisi ziyarete açıldı
İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Başakşehir Sanat Galerisi, sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Şehrin yeni sanat merkezi dikkat çeken bir işe imza atarak Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerinden oluşan serginin kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Başakşehir Sanat Galerisi, bugüne kadar gerçekleştirdiği etkileyici sergilerine bir yenisini daha ekledi. 16 farklı sanatçının Kur'an-ı Kerim'deki 19 surenin başındaki yeminlere yer verdiği eserlerle bir araya gelen "Yemin Olsun" Sergisi, düzenlenen programla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Küratörlüğünü kaligrafi sanatçısı Emrah Yücel'in yaptığı ve Kur'an-ı Kerim'in derinliklerine yolculuk yapmak isteyenleri buluşturan sergi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği kavramları ve varlıkları ele alıyor. Şehir Sanat'ta düzenlenen serginin açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başkan Kartoğlu, "Sergideki eserler, yaratılan her şeyin Rabbimizin ismini hatırlamak ve bulmak için bir vesile olduğunu vurguluyor" dedi.
"Bu özel sergi yaratılışın ve varoluşun sırlarını anlamlandırıyor"
Şehir Sanat'taki 8'inci sergilerini açtıklarını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Bugün burada siz değerli sanatseverlerin de katılımıyla 8'inci sergimizi açıyoruz. İstanbul'un yeni sanat merkezi olan Şehir Sanatta 'Yemin Olsun' adlı serginin açılışında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu özel sergi, Kur'an-ı Kerim'in yemin ayetlerini ele alıyor. Yaratılışın ve varoluşun sırlarını anlamlandırıyor ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Arz, sema, yıldızlar, gece, gündüz, şafak, kuşluk vakti, ay, güneş, melek, rüzgar, zeytin ve incir gibi kavramlara edilen yeminler, kainatın derinliklerindeki hikmete ve derinliğe yolculuk etmemizi sağlıyor. Bu sergi, sadece sanatı değil, aynı zamanda düşünceyi ve bilinci de bir araya getirerek, manevi bir keşfe davet ediyor. Sergideki eserler, yaratılan her şeyin Rabbimizin ismini hatırlamak ve bulmak için bir vesile olduğunu vurguluyor " diye konuştu.
"Yemin birbirimizi inandırmak için kullandığımız önemli bir done"
Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği surelerdeki imgesel formların sergilenmeye değer olduğunu belirten Yemin Olsun Sergisi'nin Küratörü Emrah Yücel, " Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri'de Yemin Olsun isimli sergiyi açıyoruz. Yemin Olsun Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerinden ilham alınarak, çağdaş ve geleneksel sanatlarımızın farklı disiplinlerinden 16 sanatçı ve 19 eserden ortaya çıkan bir sergi. Yemin birbirimizi inandırmak için kullandığımız önemli bir done. 'Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neyin üzerine yemin etmiştir?', 'Acaba bunların imgesel formu nasıl olur?' diye düşündüğümüzde, bunun sergilemeye değer unsurlar barındırdığını gördük. Sonucu da çok güzel oldu. Biz çok beğendik. Şehir Sanat Galerisi daha önce de çok güzel sergilere imza attı. Bu sergide buraya yakışır bir sergi oldu. Böyle güzel bir mekanı kültür sanat camiasına kazandırdıkları için Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Sergi, 18 Nisan-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Başakşehir Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Başakşehir'de 'Yemin Olsun' Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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