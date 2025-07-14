Başkentte "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası'nca (GİF) hazırlanan "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu, Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu'nda kadın izleyicilerle buluştu.

GİF tarafından 15 Temmuz'un direniş ruhunu ve kadınların milli iradedeki rolünü genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan ve kadın izleyicilere özel hazırlanan oyun, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin direniş destanını, vatan sevgisi, milli irade ve toplumsal birlik temaları eşliğinde yorumluyor.

Ayrıca tiyatro gösterisi, genç kuşaklarda, 15 Temmuz'un taşıdığı tarihsel ve toplumsal önemini, tarihsel olaylara kültür ve sanat aracılığıyla daha derinlikli yaklaşmasına katkı sağlamayı, milli birlik ve demokrasi bilincini sanatın evrensel diliyle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Oyunun merkezinde, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan, tankların karşısına yürüyen, dualarıyla ve cesaretleriyle direnişe katılan kadınlar yer alıyor.

"Şehit Ömer Halisdemir üzerinden senaryo yazıldı"

TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GİF olarak tiyatro oyununun "vatan sevgisi" temasıyla gerçekleştirmelerinin özel bir nedeni olduğunu söyledi.

Oyunun, 16 Temmuz'da İstanbul'da da izleyicilerle buluşacağını bildiren Batcı, "Bugün 'vatan sevgisi' üzerinden 15 Temmuz'a bir katkı sunacak yıl sonu gösterisi gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Birlik ve beraberliğin, bu yıl 15 Temmuz'un çok önemli bir noktada olması ve bizim yıl sonu gösterimiz olarak da gençlerimizin temasını 'vatan sevgisi' üzerinde gerçekleştirmesi, bizim çok arzu ettiğimiz, mutlu olduğumuz bir şey." diye konuştu.

Batcı, tiyatro oyununun hazırlanması sürecine ilişkin, şunları kaydetti:

"Şehit Ömer Halisdemir üzerinden bir senaryo yazıldı. Gençlerimiz, bu senaryoyu hem gerçekte hem de kendi arzu ettikleri şekilde, senaryosundan icrasına, oyunun sergilenmesine kadar beraber tasarladık. Genç kızlarımızın 15 Temmuz'a dair çeşitli alanlarda yaptıkları farkındalık çalışmaları ve destekleyici çalışmaları oldu. Görsel hafızamızın ve zekamızın akıllarda kalıcı olduğunu düşünürsek bu tiyatro da bunu çok besleyecek."