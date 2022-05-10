Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu

10.05.2022 17:22

Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu Ressam Kamuran Kardaş'ın Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız isimli resim sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımı ile kurdele kesiminin ardından sanatseverin beğenisine sunuldu.

Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu

ANKARA - Ressam Kamuran Kardaş'ın Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız isimli resim sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımı ile kurdele kesiminin ardından sanatseverin beğenisine sunuldu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yer alan Ressam Kamuran Kardaş'ın Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız isimli resim sergisi, açılış kurdelesinin kesilmesi ile sanatseverlerle buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in de katıldığı sergide Osmanlı dönemine ait kılık-kıyafet, mimari, yemek kültürü gibi figürler ve motifler yer alıyor. Sergi, 5 gün boyunca sanatsevere kapılarını açık tutacak.

Bakan Yanık burada yaptığı konuşmasında güzel sanatların insan hayatına iki temel etkisi olduğuna dikkati çekerek, "Birisi güzellikleri görmekten kaynaklı, insanı rahatlatan, güzellikle buluşturan ve güzelliğin oluşturduğu olumlu etkiyle bulaşıcılık özelliği de var. Hepimizi iyileştiren bir tarafı var. Ama ikinci en az onun kadar önemli etkisi var. Serginin adı da bunu kanıtlar nitelikte. Bütün güzel sanatlar aynı zamanda bir kültür aktarımıdır. Kültür aktarımının bütünlüğünü ifade eden tarafı vardır. Yani resimle sadece güzel renklerin bir araya getirildiği bir formu izlemezseniz. Aynı zamanda dönemin kılık kıyafetini, dönemin mimarisini, dönemin yemek kültürünü, dönemin davranış biçimlerini, oyunlarını, folklorunu görürsünüz. Edebiyatta da böyledir. Bir romanı okurken sadece kurgu bir hikayeyi okumaz onun içerisinde bir tarihsel kesiti okursunuz, izlersiniz. Bu anlamda güzel sanatların kültür aktarımı bakımından çok esaslı bir yeri vardır hayatımızda" dedi.

Bakan Yanık, genç sanatçıların, Türk milletinin eskiden beri gelen sanat sahip çıkmasıyla beraber geleceğe çok daha güzel, esaslı, içeriği dolu ve sadece kalıptan oluşmayan bir kültür mirasını götüreceklerine inandığını dile getirdi.

Bakan Yanık, konuşmasının ardından hazırlanan müzik dinletisine eşlik edip sergiyi gezdi.

Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu
Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu
Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu
Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu

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Ebubekir Şahin, Derya Yanık, Ankara, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Benim Gözümden Bizim Coğrafyamıza resim sergisi Bakan Yanık'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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